WhatsApp’ta mesaj gönderirken önemli gördüğünüz kısımları dilerseniz eğik (italik) yazabilmeniz mümkündür. Mesajlaşırken çok kolay bir yöntemle, mesajlarınızı italik bir şekilde yazabilirsiniz. WhatsApp mesajı eğik (italik) yazma nasıl yapılır? merak ediyor iseniz adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. WhatsApp’ta mesajı eğik yazabilmeniz için iki yöntem bulunur. İkisi de oldukça kolaydır.

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WhatsApp Mesajı Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp’ta bir sohbet açalım ve örnek bir mesaj oluşturalım. Bu mesajın eğik (italik) olması için, kelimenin başına ve sonuna “ _ ” alt tire çizgisi eklememiz gerekir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır.

” çizgisi eklememiz gerekir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır. Mesaj kısmına örneğin “ _Teknobeyin_” yazalım.

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Mesajı gönderdiğimizde, kelimemiz italik yani eğik yazılmış olacaktır.

Bir diğer yöntem için ise, mesajı yazdıktan sonra üzerine uzun basılı tutalım ve metni işaretleyelim. Akabinde ise ortaya çıkan biçimlendirme seçenekleri arasından işaretlediğimiz kısma tıklayalım.

ve metni işaretleyelim. Akabinde ise ortaya çıkan arasından işaretlediğimiz kısma tıklayalım. Telefonlarınızda bu kısım farklılık gösterebilir ancak genelde aynıdır, metni basılı tutarak işaretlediğinizde WhatsApp’ın mesaj biçimlendirme seçenekleri çıkacaktır, bu kısımda italik yazma özelliği mutlaka bulunur.

İşaretlediğimiz alana tıkladığımızda, mesaj biçimlendirme seçenekleri arasından “İtalik” olanı seçelim.

Son olarak ise mesajı gönderdiğimizde, yazının eğik yani italik olarak yazıldığını görüyoruz.

WhatsApp mesajı eğik (italik) yazma nasıl yapılır? ile ilgili aktarabileceklerimiz bu şekildeydi, bilmeyen WhatsApp kullanıcıları için faydalı olmasını temenni ediyoruz.