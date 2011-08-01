WhatsApp’ta mesajlaşırken, mesajları kalın yazabilmeniz mümkündür. Karşı tarafa göndereceğiniz önemli bir mesajı vurgulamak için dilerseniz kalın yazabilirsiniz. WhatsApp mesajı kalın yazma nasıl yapılır? merak ediyor iseniz sizlerle izleyeceğiniz adımları paylaşıyor olacağız. WhatsApp’ta mesajı kalın yazabilmeniz için iki yöntem bulunur. İkisi de oldukça kolaydır.

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WhatsApp Mesajı Kalın Yazma Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp’ta bir sohbet açalım ve örnek bir mesaj oluşturalım. Bu mesajın kalın olması için, kelimenin başına ve sonuna (*) yıldız işareti eklememiz gerekir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır.

yıldız işareti eklememiz gerekir. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır. Mesaj kısmına örneğin “ *Teknobeyin* ” yazalım.

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Mesajı gönderdiğimizde, kelimemiz kalın yazılmış olacaktır.

Bir diğer yöntem için ise, mesajı yazdıktan sonra üzerine uzun basılı tutalım ve metni işaretleyelim. Akabinde ise ortaya çıkan biçimlendirme seçenekleri arasından işaretlediğimiz kısma tıklayalım.

ve metni işaretleyelim. Akabinde ise ortaya çıkan arasından işaretlediğimiz kısma tıklayalım. Telefonlarınızda bu kısım farklılık gösterebilir ancak genelde aynıdır, metni basılı tutarak işaretlediğinizde WhatsApp’ın mesaj biçimlendirme seçenekleri çıkacaktır, bu kısımda kalın yazma özelliği mutlaka bulunur.

İşaretlediğimiz alana tıkladığımızda, mesaj biçimlendirme seçenekleri arasından “Kalın” olanı seçelim.

Son olarak ise mesajı gönderdiğimizde, yazının kalın olarak yazıldığını görüyoruz.

WhatsApp mesajı kalın yazma nasıl yapılır? ile ilgili aktarabileceklerimiz bu şekildeydi, bilmeyen WhatsApp kullanıcıları için yararlı olmasını umuyoruz.