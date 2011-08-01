WhatsApp'ta Sohbet Kilitleme Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp için önemli bir özelliğin beta sürümlerinde teste çıktığı haberini sizlerle paylaşmıştık. İlgili özellik, sohbet kilitleme özelliği idi. Nihayet test denemesi bitti ve sohbet kilitleme özelliği WhatsApp kullanıcılarına sunuldu. Bu içeriğimizde ise sizlerle, WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

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WhatsApp her geçen gün kullanıcı güvenliği konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu bağlamda bir büyük adım da sohbet kilitleme özelliği ile atıldı.

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Kullanıcılar bundan sonra özel sohbetlerini kilitleyebilecek ve bu sohbetler “Kilitlenmiş Sohbetler” kategorisinde yer alacak. Kilitli sohbetlerden gelen bildirimlerin, bildirim penceresinde içeriği görünmeyecek. Peki, WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? gelin birlikte bakalım dilerseniz…

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WhatsApp Sohbet Kilitleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp’ı açalım ve kilitlemek istediğimiz bir sohbete girelim .

. Akabinde ise sohbet penceresi açıkken sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

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Açılan menü penceresinde “Kişiyi görüntüle” sekmesine giriş yapalım.

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İlgili ekranda Sohbet Kilidi özelliğini en altta bulabilirsiniz. Seçelim ve devam edelim.

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Sohbeti parmak izi ile kilitlemek için “Bu sohbeti parmak izi ile kilitle” seçeneğini aktif hale getirelim.

Artık, seçtiğiniz sohbeti kilitlemiş olacaksınız.

Bir sohbeti kilitlediğiniz anda, WhatsApp’a girdiğinizde “Kilitlenmiş Sohbetler” kategorisini göreceksiniz. Kilitlemiş olduğunuz sohbetler burada yer alıyor olacak.

Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? detaylarıyla birlikte anlatmaya çalıştık. Dileriz, bilmeyen kullanıcılar için faydalı olacaktır.