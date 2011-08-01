WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Gizleme - Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp, özel veya iş hayatında sıklıkla kullandığımız mesajlaşma uygulaması olarak öne çıkıyor. Haliyle her zaman, aynı anda ve anında tüm mesajlara yanıt veremeyebiliyorsunuz. Durum böyle olunca WhatsApp kullanırken, çevrimiçi ve son görülme bilgisini kapatmak isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde mobil kullanım üzerinden WhatsApp çevrimiçi ve son görülme bilgisi gizleme - kapatma nasıl yapılır? adım adım paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Bilgisi Gizleme - Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapalım ve akabinde hemen sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Web Mesajı Alıntılayarak Yanıtlama Nasıl Yapılır?

Açılan menüde "Ayarlar" ögesini görüntüleyelim.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Kalın Yazma Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Mesajı Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

Ayarlar ekranında iken "Gizlilik" bağlantısını bulalım.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Üstü Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

Gizlilik bağlantısı ile açılan ekranda Son görülme ve çevrimiçi kısmına tıklayalım.

Son görülme bilgimi kimler görebilir? seçeneklerinden dilediğiniz tercihi bu kısımda yapabilirsiniz. Tercihinizi yaptıktan sonra, çevrimiçi olduğumu kimler görebilir? kısmında, dilerseniz herkes dilerseniz son görülme bilgisi ile aynı seçeneğini işaretleyerek işlemleri tamamlayabilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp çevrimiçi ve son görülme bilgisi gizleme - kapatma nasıl yapılır? bilmeyen kullanıcılar için detayları ile aktarmaya çalıştık. Unutmayın, WhatsApp uygulamasında son görülme ve çevrimiçi tercihlerinizi yaptıktan sonra, eğer bu bilgileri kapatmayı tercih eder iseniz, sizler de rehberinizde kayıtlı olan kişilerin son görülme ve çevrimiçi bilgilerini göremezsiniz.