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WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 11:54 - Tarih: 25 Haziran 2023 - Yorum: 0

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WhatsAppWhatsApp’ta profil kısmında hakkında adlı bir bölüm bulunur, biliyorsunuz. Kendinizle ilgili özel bir tarihi ekleyebileceğiniz gibi dilerseniz, sevdiğiniz bir sözü de hakkında kısmında paylaşabiliyorsunuz. Rehberinizde kayıtlı olan kişiler bu kısmı görebilir ancak dilerseniz WhatsApp hakkımda bilgisini herkesten ya da yalnızca rehberinizde kayıtlı olmayan kişilere karşı gizleyebilirsiniz. Bu içeriğimizde, WhatsApp hakkımda bilgisi gizleme nasıl yapılır? mobil kullanım üzerinden adım adım anlatıyor olacağız.

AYRICA: WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Gizleme - Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapalım ve akabinde sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Ayarlar Üç Nokta Tıklama

AYRICA: WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır?

  • Açılan menüden "Ayarlar" ögesine gelelim.

AYRICA: WhatsApp Web Mesajı Alıntılayarak Yanıtlama Nasıl Yapılır?

WhatsApp Ayarlar Sayfası Açma

AYRICA: WhatsApp Mesajı Kalın Yazma Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar ekranında iken, "Gizlilik" bağlantısını bulalım.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Gizlilik Ayarları Sayfası Açma

AYRICA: WhatsApp Mesajı Üstü Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

  • Gizlilik sayfasında "Hakkımda" kısmına tıklayalım.
WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Hakkımda bilgimi kimler görebilir? seçeneklerinden hangisini tercih ediyor iseniz, tercihinizi bu kısımda yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar…
WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır? - 2

Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp hakkımda bilgisi gizleme nasıl yapılır? bilmeyen kullanıcılar için detayları ile aktardık. Faydalı bir yazı olmasını arzu ediyoruz.


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