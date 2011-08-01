Günümüzün popüler uygulamalarından birisi olan WhatsApp, birçok kişinin gerek özel, gerekse iş hayatında sıklıkla kullandığı bir mesajlaşma uygulaması olarak önemli rol oynuyor. Bazı gerekçeler nedeniyle WhatsApp numaramızı rehberimizde kayıtlı olmayan kişilerle paylaşabiliyoruz. Profil fotoğrafımızı ister isek bu kişilere kapatabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp profil fotoğrafı gizleme nasıl yapılır? mobil kullanım üzerinden adım adım paylaşıyor olacağız.

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WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, WhatsApp uygulamasına giriş yapalım. Akabinde sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

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Açılan menüde "Ayarlar" ögesine gelelim.

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Ayarlar ekranında iken "Gizlilik" bağlantısını açalım.

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Gizlilik sayfasında, "Profil Fotoğrafı" kısmına tıklayalım.

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Profil fotoğrafımı kimler görebilir? seçeneklerinden hangisini tercih ediyorsanız, bu kısımda tercihinizi yapabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp profil fotoğrafı gizleme nasıl yapılır? bilmeyen kullanıcılar için detayları ile aktarmak istedik. Faydalı olmasını arzu ediyoruz.