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WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 12:12 - Tarih: 25 Haziran 2023 - Yorum: 0

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WhatsAppGünümüzün popüler uygulamalarından birisi olan WhatsApp, birçok kişinin gerek özel, gerekse iş hayatında sıklıkla kullandığı bir mesajlaşma uygulaması olarak önemli rol oynuyor. Bazı gerekçeler nedeniyle WhatsApp numaramızı rehberimizde kayıtlı olmayan kişilerle paylaşabiliyoruz. Profil fotoğrafımızı ister isek bu kişilere kapatabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp profil fotoğrafı gizleme nasıl yapılır? mobil kullanım üzerinden adım adım paylaşıyor olacağız.

AYRICA: WhatsApp Hakkımda Bilgisi Gizleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle, WhatsApp uygulamasına giriş yapalım. Akabinde sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: WhatsApp Çevrimiçi ve Son Görülme Gizleme - Kapatma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Ayarlar Üç Nokta Tıklama

AYRICA: WhatsApp Sohbeti Telefona Kısayol Olarak Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Açılan menüde "Ayarlar" ögesine gelelim.

AYRICA: WhatsApp Süreli Mesaj Özelliği Nasıl Açılır?

WhatsApp Ayarlar Sayfası Açma

AYRICA: WhatsApp Web Mesajı Alıntılayarak Yanıtlama Nasıl Yapılır?

  • Ayarlar ekranında iken "Gizlilik" bağlantısını açalım.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Kalın Yazma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Gizlilik Ayarları Sayfası Açma

AYRICA: WhatsApp Mesajı Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

  • Gizlilik sayfasında, "Profil Fotoğrafı" kısmına tıklayalım.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Üstü Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır? - 1
  • Profil fotoğrafımı kimler görebilir? seçeneklerinden hangisini tercih ediyorsanız, bu kısımda tercihinizi yapabilirsiniz.
WhatsApp Profil Fotoğrafı Gizleme Nasıl Yapılır? - 2

Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp profil fotoğrafı gizleme nasıl yapılır? bilmeyen kullanıcılar için detayları ile aktarmak istedik. Faydalı olmasını arzu ediyoruz.


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