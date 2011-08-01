Bilgisayarda çalışırken, WhatsApp uygulamasını bilgisayar üzerinde açmak isteyebilirsiniz. Bu sizi sürekli telefona bakmaktan kurtaracak ve işinizi kolaylaştıracaktır. Ancak mesajlaşırken, telefonda olduğu gibi, karşı tarafın mesajlarını kaydırarak alıntılama ve sonrasında yanıtlama özelliği WhatsApp web'te yoktur. WhatsApp web mesajı alıntılayarak yanıtlama nasıl yapılır? bilmiyor iseniz, bu içeriğimizde WhatsApp web uygulamasında mesajı alıntılayarak yanıt verme nasıl yapılır? adımları ile aktarmak istiyoruz. WhatsApp web uygulamasını Windows işletim sisteminize göre ya da MacOS bilgisayarınıza indirebilir ve kullanabilirsiniz.

AYRICA: WhatsApp Sohbeti Telefona Kısayol Olarak Ekleme Nasıl Yapılır?

WhatsApp Web Mesajı Alıntılayarak Yanıtlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle, WhatsApp web uygulamasına bilgisayarımızda giriş yapalım ve akabinde bir sohbete tıklayalım.

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AYRICA: WhatsApp Mesajı Kalın Yazma Nasıl Yapılır?

Yanıtlamak istediğiniz bir mesajın üzerine gelip fare ile sağ tık yapalım. Bu kısımda, seçili mesaj üzerinde yapmayı tercih edeceğiniz işlemlerin bir listesi çıkacaktır.

AYRICA: WhatsApp Mesajı Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

AYRICA: WhatsApp Mesajı Üstü Çizgili Yazma Nasıl Yapılır?

"Cevapla" kısmına tıklayarak, dilediğiniz mesajı yanıtlayabilirsiniz.

WhatsApp web mesajı alıntılayarak yanıtlama nasıl yapılır? sizlerle izleyeceğiniz adımları paylaştık. Dileriz faydalı bir anlatım olur.