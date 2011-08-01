WhatsApp, bir süredir beta sürümünde mesaj düzenleme özelliğini test ediyordu. Nihayet ilgili özellik, kararlı bir sürümle herkesin kullanımına açıldı. Artık göndermiş olduğunuz bir mesajı 15 dakika içerisinde düzenleyebileceksiniz. Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp mesaj düzenleme nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız.

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WhatsApp Mesaj Düzenleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, bir sohbette iken, örnek bir mesaj gönderelim ve mesajı düzenlemek için, ilgili mesajın üzerine basılı tutup işaretleyelim.

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Mesajın üzerine basılı tutup işaretlediğimizde, sağ üst kısımda açılan üç nokta sembolüne tıklayalım ve açılan menüde, “Düzenle” seçeneğini tercih edelim.

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Düzenle seçeneği ile birlikte açılan pencerede, göndermiş olduğumuz mesajı yeniden düzenleyebiliriz.

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Sonrasında ise yeşil onay butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabiliriz.

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Sohbete tekrar baktığımızda, ilgili mesajın düzenlendiğine dair bir bildirim göreceksiniz.

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WhatsApp’ta gönderilen mesajı düzenleme nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşmak istedik. Faydalı olmasını diliyoruz.