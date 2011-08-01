WhatsApp'ta Sohbeti Dışarı Aktarma Nasıl Yapılır?

WhatsApp kullanırken, önemli kişilerle olan görüşmelerinizin bir dokümanını saklamak istiyor iseniz ya da konuşmayı olduğu gibi dışarıya aktarıp, dosya haline getirerek paylaşmak istiyor iseniz WhatsApp’ın sohbeti dışarı aktarma özelliğini kullanarak bunu yapabilirsiniz.

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Örneğin ben, çok sevdiğim bir insanın ölümünden sonra, sohbetin kaybolup gitmesini istemediğim için WhatsApp’ın sohbeti dışarı aktarma özelliğini kullanarak sohbeti dışarı aktarıp, depolama servislerinden birisinde saklı tutmayı tercih etmiş idim. Kullanım amacınız ne olur ise olsun, bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp sohbeti dışarı aktarma nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşmak istiyoruz.

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WhatsApp Sohbeti Dışarı Aktarma Nasıl Yapılır?

Öncelikle WhatsApp’a giriş yapalım ve akabinde sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayalım.

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Açılan menüden “Ayarlar” ögesini görüntüleyelim.

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Devam edelim ve “Sohbetler” sekmesine girelim.

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Açılan pencerede en altta yer alan “Sohbet Geçmişi” kısmına tıklayalım.

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Sohbet geçmişi ekranında iken “Sohbeti dışa aktar” seçeneğini tercih edelim.

Dışarı aktarmak istediğimiz bir sohbeti seçelim ve devam edelim.

Sohbeti, içeriğindeki medya ile birlikte dışarı aktarmak istiyor iseniz bu kısımda tercihinizi “Medyayı dahil et” seçeneğinden yana yapabilirsiniz. Tam tersi durumunda “Medyasız” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Anında bir dosya haline getirilen ilgili sohbeti, paylaşım seçeneklerinden birisini kullanarak dışarı aktarabilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Kısa yoldan sohbeti dışarı aktarmak için ise, sohbeti dışarı aktarmak istediğiniz kişinin penceresini açın ve akabinde sağ üst köşedeki üç nokta bağlantısına tıklayın.

bağlantısına tıklayın. Açılan menüde “Diğer” sekmesini tercih edin.

Sonrasında ise “Sohbeti dışa aktar” özelliğini kullanarak kısa yoldan sohbeti dışarı aktarabilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizlerle WhatsApp sohbeti dışarı aktarma nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya gayret ettik. Eğer sizler de önemli konuşmalarınızı saklamak istiyor iseniz WhatsApp’ın sohbeti dışarı aktarma özelliğini kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Dileriz faydalı bir anlatım olmuştur.