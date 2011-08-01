Bir süre önce beta sürümde test edildiği onaylanan HD kalitede fotoğraf gönderme özelliği, artık kararlı bir sürümle tüm kullanıcılara açılmış durumda. WhatsApp’ta bir fotoğraf gönderirken, resim düzenleme araçlarından fotoğrafın kalitesini artırabileceksiniz. Bu içeriğimizde WhatsApp’ta fotoğrafları HD kalitesiyle gönderme nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız.

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WhatsApp Fotoğrafları HD Kalitesiyle Gönderme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, fotoğraf göndermek istediğimiz bir sohbeti açalım ve görseli yükleyelim .

. Akabinde, görselin üst kısmında beliren “HD” butonuna tıklayalım.

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HD butonuna tıkladığımızda, fotoğraf kalitesini ayarlayabileceğimiz bir bölüm açılacaktır. Burada, standart kalite yerine, “HD kalitesi” seçeneğini tercih edelim.

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Son olarak, “Gönder” butonuna basarak görselimizi sohbete gönderelim.

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Görseli gönderdiğimizde, görselin sol köşesinde HD etiketinin bulunduğunu göreceksiniz. Bu, görselinizin HD kalitesinde karşı tarafına gönderildiği anlamına gelir. Hepsi bu kadar.

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Bu içeriğimizde, WhatsApp’ta HD fotoğraf gönderme nasıl yapılır? adım adım sizlere aktarmaya gayret ettik. Faydalı olmasını arzu ediyoruz.