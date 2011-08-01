Bilgisayarda iken, aynı anda WhatsApp görüşmelerinizi telefon üzerinden yürütmek epey bir efor gerektirir. Elbette, WhatsApp Web kullanarak, WhatsApp hesabınızı bilgisayarda kullanabilirsiniz ancak bunu yapabilmek için telefonunuzun QR kodunu okutmanız gerekiyor. Telefon kamerası gayet iyi olan kullanıcılar için WhatsApp Web’e bağlanmak problem değil. Peki, WhatsApp Web kamerasız giriş nasıl oluyor?

Fakat telefon kamerası bozuk olan kullanıcılar, çoğu zaman WhatsApp Web’e bağlanmakta sorun yaşıyor, internet üzerinde, “Telefon kamerası bozuk, WhatsApp Web’e nasıl bağlanabilirim?” gibi araştırmalar yapıyor idi. WhatsApp Web’e gelen yeni bir özellik sayesinde, artık bu sorun çözüme kavuşmuş oldu. Bu içeriğimizde biz de sizlerle, akıllı telefon olmadan yalnızca telefon numarasını kullanarak WhatsApp Web’e bağlanma nasıl yapılır? detayları ile aktarıyor olacağız.

Özellikle, telefon kamerası bozuk veya çalışmayan kullanıcıların, WhatsApp Web’e bağlanamaması doğrultusunda, bu yazımızın faydalı olacağını umuyoruz. Dilerseniz, hemen izleyeceğiniz adımlara bir bakalım istiyoruz.

Akıllı Telefon Olmadan WhatsApp Web Kullanmak! WhatsApp Web Kamerasız Giriş

Öncelikle, WhatsApp Web sayfasını açalım .

. Akabinde, “Telefon numarasını kullanarak bağla” seçeneğine tıklayalım.

Devam edelim, “Ülke” seçimini yaptıktan sonra, bağlanmak istediğiniz WhatsApp hesabına ait telefon numarasını girelim ve “İleri” butonuyla ilerleyelim.

Telefon numaranızı girdikten sonra, ekranda bir kod belirecek. Aynı anda, ilgili kodu girmeniz için telefonunuz size bir uyarı bildirimi gönderiyor olacak. Bu kodu, telefonunuzda ilgili alana girmeniz gerekiyor. Kodu gördükten sonra, hemen telefonunuzu kontrol edin.

Telefon ekranında, “Bir cihazı bağlamaya çalışıyor musunuz?” gibi bir bildiri gördüğünüzde “Onayla” butonuna tıklayarak devam edin.

Son olarak, WhatsApp Web ekranındaki kodu, aşağıdaki alana girin. Böylelikle, telefon kamerasına bağlı QR kodunu kullanmadan, yalnızca telefon numarasını kullanarak WhatsApp Web’e bağlanabileceksiniz. Hepsi bu kadar…

Özellikle, telefon kamerası bozuk olduğu ve QR kodunu okutamadığı için WhatsApp Web’e bağlanmakta sorun yaşayan kişiler için, bu yazımızda, akıllı telefon olmadan yalnızca telefon numarasını kullanarak WhatsApp Web’e bağlanma nasıl yapılır? detayları ile aktarmak istedik. Dileriz, bilmeyen kullanıcılar için faydalı olacaktır.