WhatsApp Web kullanırken; sohbetten çıkmak, sohbeti kapatmak, silmek, sabitlemek vb. gibi işlemler için, WhatsApp Web’e özel bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Bu klavye kısayollarını kullanarak, elinizi klavyeden çekmeden, WhatsApp Web üzerinde birçok işlem yapabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlere, WhatsApp Web klavye kısayolları nasıl öğrenilir? göstermek istiyoruz.

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WhatsApp Web Klavye Kısayolları Nasıl Öğrenilir?

Öncelikle, WhatsApp Web’e giriş yapıyoruz ve sonrasında, üç nokta ikonuna tıklıyoruz.

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Açılan mini pencereden, “Ayarlar” sayfasına geçiş yapıyoruz.

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Ayarlar ekranında iken, biraz aşağıya iniyor ve “Klavye kısayolları” bölümünü buluyoruz.

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Son olarak, ilgili sayfada, WhatsApp Web ile ilgili klavye kısayollarını görüntüleyebiliriz.

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Bu içeriğimizde, WhatsApp Web klavye kısayolları nasıl öğrenilir? sizlerle, izlemeniz gereken adımları paylaşmak istedik. WhatsApp Web’i yoğun olarak kullanıyor iseniz, bu bilgi sizin için faydalı olabilir.