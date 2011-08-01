WhatsApp, çevrimiçi mesajlaşma uygulaması olarak neredeyse hepimizin kullandığı bir platform. Haliyle, WhatsApp üzerinden sesli ya da görüntülü arama yaptığınızda, veri kullanımı da yüksek oranda artıyor. Uygulama, bu bağlamda aramalar için daha az veri - daha az internet kullanmak isteyenler için, bir seçenek sunuyor. Bu içeriğimizde sizlerle, WhatsApp aramalar için daha az veri kullanma özelliği nasıl aktif edilir? adım adım paylaşıyor olacağız. Böylelikle, WhatsApp üzerinden sesli ya da görüntülü arama yaptığınızda, uygulama daha az veri kullanacak.

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WhatsApp Aramalar için Daha Az Veri Kullanma Özelliği Nasıl Aktif Edilir?

Öncelikle, WhatsApp hesabına giriş yapıyoruz ve sağ üst köşedeki profil bağlantısına tıklıyoruz.

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Devam ediyoruz ve açılan ekranda, “Depolama ve veriler” bölümünü görüntülüyoruz.

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İlgili ekranda, “Aramalar için daha az veri kullan” seçeneğini aktif hale getiriyoruz. Hepsi bu kadar…

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WhatsApp aramalar için daha az veri kullan özelliği nasıl aktif edilir? bilmeyenler için, izleyebileceğiniz adımları sizlerle paylaştık. Ancak şunu hatırlatmamıza izin verin; eğer aramalar için daha az veri kullan özelliğini aktif eder iseniz, WhatsApp veri kullanımını sınırlayacağı için bu işlem, sesli ya da görüntülü arama kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, ilgili özelliği aktif etmeden önce tekrar düşünmek isteyebilirsiniz, tercih tamamen sizin.