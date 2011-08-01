Cilde İyi Gelen Besinler - Her Cilde Faydalı 8 Yiyecek

Cildi güzelleştirmek için cilt bakım ürünlerini kullanmanın önemi kadar sağlıklı beslenme ve dengeli bir yaşam da bir o kadar önemlidir. Düzenli uyku, daha az stresli yaşam (mümkünse stressiz), olumlu bir psikoloji ve sağlıklı beslenme cildimiz üzerinde de olumlu etkiler gösterir. Biz de bu yazımızda cilde iyi gelen gıdalar üzerinde duracağız. Güzel bir cilde sahip olmak için bazı besinleri düzenli ve doğru şekilde tüketmek gerekir. Bebek gibi cilt için yenmesi gereken gıdalara göz atalım...

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1. Cilde İyi Gelen Besinler - Yeşil Çay

'Kateşin' isimli bileşen, güneşin zararlı olabilecek ışınlarından korumakla birlikte vücut iltihaplanmasına karşı etkilidir. Tabii ki kateşin bileşeni yeşil çayda bulunur.

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Yeşil çay yapraklarında bulunan bu yararlı bileşen, cilt nemini sağlarken cildin doğal elastikiyetini de korur. Antioksidan etkili olan bu bileşenin cilde birçok faydası vardır.

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2. Cilde İyi Gelen Besinler - Zeytinyağı

Diyetle ilgili araştırmalar yaptığınızda göreceksiniz ki, en çok tavsiye edilen beslenme diyeti Akdeniz diyetidir. Faydalı bir beslenme olan bu diyetin diyabetten korunma ve kalp sağlığı için önemli oluşu herkes tarafından söylenmektedir.

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Vücudun kolesterol dengesini sağlayan ve kadınlarda da kas kütlesi ve kemik yoğunluğunu arttıran Akdeniz diyetinin bu faydaları, zeytinyağından zengin oluşundan gelmektedir.

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Zeytinyağının yüksek olan tekli doymamış yağ oranı, cildin beslenmesini ve nemli kalmasını sağlar.

3. Cilde İyi Gelen Besinler - Avokado

Zeytinyağından sonra sağlıklı tekli doymamış yağları barındıran bir besin de avokadodur. A, D ve E vitamini bakımından zengin olan gıda, cilt maskelerinde de tercih edilmektedir. Bu nedenle diyet içerisine eklenecek olan avokado, cilde iyi gelecektir.

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1 avokado kaç kaloridir? şeklinde soru sorulabilir ve bazıları da 100 gramında 160,1 kcal bulunan bu gıdanın kilo aldırıcı olabileceğini düşünür. Ancak avokadoda yaklaşık 20-22 gram yağ bulunur ve bu yağın üçte ikisi de bahsettiğimiz gibi tekli doymamış yağ olup, fruktoz oranı da düşüktür.

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4. Cilde İyi Gelen Besinler - Brokoli

C vitamini bakımından zengin olan brokoli, sağlıklı bir cilt için beslenme planına dahil edilmesi gereken gıdalardan biridir.

Bilindiği üzere kolajen, yaşlılık belirtisi olan ince çizgileri ve kırışıkları gidermek için çalışır. C vitamini de cilt için faydalı olan bu kolajen üretimini destekler. Ayrıca brokoli; A vitamini, çinko ve cildi oksidatif hasarın etkilerinden koruyan lutein içermektedir.

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5. Cilde İyi Gelen Besinler - Domates

Domatesin en önemli maddesi, kendisine de kırmızı rengini veren likopendir. Likopen, cildin güneşin zararlı ışınlarının sebebi olan serbest radikallerden korumaya yardımcı olur.

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Faydalı olan likopenin faydasını bir üste çıkarmak için domatesi pişirerek tüketmek önemlidir.

6. Cilde İyi Gelen Besinler - Dolmalık Biber

Bilindiği üzere biberler, C vitamini deposudur. Cildin güçlü ve sıkı kalması için (kırışık düşmanı) gereken kolajen üretimini arttırmak için süper besindir.

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Genel olarak faydalı olmakla birlikte özellikle kırmızı ve sarı renkli dolmalık biberler, vücut için hayati bir öneme sahip olan A vitamininin öncül maddesi olan beta-karoten deposudur.

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Beta-karoten deposu olan gıdalar tüketildiğinde pro-vitamin A karaciğerde depolanmakta ve ihtiyaç duyulduğunda da A vitaminine dönüştürülmektedir.

7. Cilde İyi Gelen Besinler - Somon

Balık tüketimi, genel olarak sağlıklı bir cilt için önerilmektedir. Somon ise sağlıklı cilt için gerekli olan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir.

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Bu yağ asitleri de cildin nemli ve iltihaplanmaya karşı savaşçı olmasını sağlamakla birlikte çevresel etmenlerden korumaya yardımcı olur.

8. Cilde İyi Gelen Besinler - Bitter Çikolata

Herhalde çikolata sevmeyen yoktur desek, yanılmayız. Özellikle bitter çikolata, sütlü ya da beyaz çikolataya nazaran cilt için daha çok faydalıdır.

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Kakao; kan dolaşımını arttıran flavenol adı verilen birçok antioksidan deposudur. Cildin dokusunu onarır ve nemli olmasını sağlar.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi diğer çikolatalara göre daha faydalı olan bitter çikolatanın seçiminde de %70 kakao olan çikolatalar bu faydaları arttıracaktır.

Cilt güzelliği için ne yemeli? sorularına karşılık bu gıdaları sayabiliriz. Sağlıklı ve güzel bir cilt için bu 8 yiyeceği beslenmenize eklemeyi düşünebilirsiniz. Cilde iyi gelen besinler hakkında tavsiyeleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.

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