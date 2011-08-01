Kuru ve Çatlak Dudaklar için Bakım Önerileri

Birçok kadın, sürekli çatlayan dudaklarından şikâyetçidir. Ayrıca bir de kuru ise dudaklarınız, bu durumda yapılması gereken önerileri dikkate almanızda fayda bulunuyor. Teknobeyin ekibi olarak ise sizlerle, kuru çatlak dudaklar için bakım önerileri paylaşıyor olacağız. Böylelikle, bu konular sinir bozucu oluyor ise, umarız sunacağımız önerilerin faydasını göreceksiniz. Dudak bakım önerileri yönündeki içeriğimize geçelim ve bu konuda neler yapılabilir, inceleyelim.

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Kuru Çatlak Dudaklar için Bakım Önerileri

1) Dudaklarınızı Fırçalamayı Unutmayın: Evet, kesinlikle yanlış okumadınız. Dudaklarınızı, yumuşak bir diş fırçası ile fırçalamayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde, dudağınızdaki ölü derilerden de kurtulmuş olacaksınız. Ancak, bunu gerçekleştirir iken, yumuşak bir diş fırçası tercih etmeniz gerektiğini tekrar hatırlatalım.

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2) Bol Bol Su İçmelisiniz: Kuru dudaklar ile ilgili olarak su içmenin alâkası çok fazladır. Çünkü, vücudumuzdaki su eksikliği de, dudaklarımızın kurumasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden, bu yönde bir şikâyetiniz de var ise, gün içerisinde bol bol su içmenizde fayda var. Suyun önemi saymak ile bitmez.

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3) Koyu Rujlara Dikkat Edin: Dudaklarınız için koyu ruj kullanıyor olabilirsiniz. Ancak, koyu renkli rujlar, bilhassa kış aylarında, dudaklarınızın daha çok kurumasını beraberinde getirir. Eğer ki, yine de koyu ruj kullanmak istiyorsanız, öncesinde kaliteli bir nemlendirici kullanmanız daha sağlıklı olacaktır.

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4) Nane Yağını Dikkate Alın: Dudaklarınız sürekli kuruyor ise, nane yağı da dudaklarınızı nemlendirme konusunda oldukça faydalı olacaktır. Dudaklarınıza, nane yağı sürerek, dudaklarınızın daha canlı görünmesini de sağlayabilirsiniz.

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Bu içeriğimizde sizlerle, kuru dudaklar için bakım önerileri çerçevesinde bilgiler paylaşmaya özen gösterdik. Sizin de, çatlak dudaklar için bakım yapmak adına farklı bir öneriniz, fikirleriniz var ise yorum göndererek paylaşmaya ne dersiniz? Aşağıdaki yorum bölümü ile hemen yorum gönderebilirsiniz.

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