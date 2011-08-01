Makyajsız Sivilce (Akne) Kapatma Nasıl Yapılır?

Hormonal nedenlerle olsun ya da olmasın sivilceler, hayatın bir gerçeğidir ve sinir bozucu olsalar da belirli zamanlarda maruz kalınabilir. Kadınlar için makyajsız sivilce kapatma gibi içerikler araştırılmakla birlikte erkek sivilce sorunları ve kapatma-gizleme konusunda da araştırmalar yapılmaktadır. Birkaç yapılabilecek adımlarla sivilceleri gizleme mümkündür.

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Kapatıcı Kullanmadan Sivilce Kapatma

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Sıkı bir cilt bakımı rutini uygulansa bile, aralıklarla belli dönemlerde az da olsa akne sorunları olabilir. Ayrıca sivilce, sadece bir ergenlik sorunu değildir. Birçok insan hormonal olarak sadece ergenlik döneminde bu sorunların yaşanacağını düşünmektedir.

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Ergenlik sonrasında da, üstelik ergenlik döneminde pek sivilce sorunu yaşamayanlar, akne sorunları yaşayabilirler. Ergenlik sivilcelerine çoğunlukla aşırı yağ ve tıkanmış gözenekler neden olurken, yetişkinlik dönemindeki akne sorunlarına ise tipik olarak hormonal dalgalanmalar, gözeneklerin tıkanması, bakteri, stres, sağlıksız beslenme veya kirlilik neden olabilir.

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Ergenlik sonrası, yetişkinlik sivilceleri doğası gereği döngüseldir ve daha çok ağız, çene, çene hattı ve yanak bölgesinde yer alırlar. Yetişkinlerde ayrıca hücre yenilenmesinin yavaşlaması ile daha yüksek olasılıkla oynanan-patlatılan sivilcelerin izleri kalır.

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Bu nedenle sakın sivilceleri patlatmaya çalışmayın. Eğer patlatılırsa iyileşmesine izin verene kadar kadınların bu bölgeye makyaj yapmamaları gerekmektedir.

Kapatıcı Kullanmadan Sivilce Kapatma İpucu 1: Buz

Sivilcelerin iyileşmesi ve daha az fark edilir olması için yapılması gerekenlerden biri cildin buzlanmasıdır.

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Buzlanma, kan damarlarında kısa süreli vazokonstriksiyona (damarların büzülmesi, kasılması) neden olur ve bu da bazı sivilcelerin görünümünü iyileştirebilir. Cildin yanmaması için uzun süreli aynı bölgede buz tutmayın ve buzları ince havlu ya da kağıt havlu içine koyup, etkilenen bölgeye uygulayın.

Kapatıcı Kullanmadan Sivilce Kapatma İpucu 2: Renk Düzelticiler

Sivilcelerin boyutları değişse de ortak noktaları kızarık görünmeleridir. Kızarıklığın görünümünü nötralize etmek için sivilce kapatma yeşil renk düzelticiyle mümkün olabilir. Hassas uç, uygulamayı kolaylaştırmakla birlikte kaliteli ürünlerle kızarıklık belirtilerini gizler. Etkilenen bölgeye uyguladıktan sonra kapatıcı gerekmeden fondöten kullanımı da yapılabilir.

Ek Bilgi: Yeşil, renk çemberi üzerinde kırmızının tam zıttı olduğundan dolayı daha çok sorunlu alanlar için kullanılır ve lekelerden kaynaklı renk değişikliklerinin giderilmesine yardımcı olur.

Kapatıcı Kullanmadan Sivilce Kapatma İpucu 3: Leke Tedavisi

Sinir bozucu akne sorunları durumunda çabuk kurtulmanız gerekiyorsa, salisilik asit, benzoil peroksiz veya kükürt gibi sivilce savaşçılarıyla formüle edilmiş bir leke tedavisi uygulayabilirsiniz.

Birçok leke tedavisi, akne sorunlarının görünümünü önemli ölçüde en aza indirebilir.

Makyajsız - kapatıcı olmadan sivilce kapatma için bazı ipuçları sıraladık. Sizin uyguladığınız farklı yollar varsa, takipçilerimizin fayda bulması adına yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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