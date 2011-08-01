Sivilceler için Yenmesi Gerekenler Nelerdir? (3 Baharat)

Sivilceleri temizlemek için doğal yöntemler ararken neler yenmeli konusu da merak edilmektedir. Sivilcelere iyi gelen besinler hakkında bugün 3 baharattan bahsedeceğiz. Belli dönemlere ek olarak yanlış beslenme nedeniyle de ortaya çıkan akneler, sinir bozucu olabilmektedir. İlaçlar kısa süreli iyi gelse de uzun dönemde beslenmenin gücünden destek alınırsa, daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Doğal mucize olan bu 3 baharatı birlikte inceleyelim...

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Sivilceler için Yenmesi Gerekenler Nelerdir?

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1. Zerdeçal

Sivilceler için yenilmesi gereken baharatlardan biri zerdaçaldır. Hint yemeklerinde yaygın olarak kullanılan zerdeçal, antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğundan dolayı akne tedavisinde inanılmaz derecede yararlıdır. Ek olarak yara iyileşmesine yardımcı olan ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olan unsurlara sahiptir.

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Topikal olarak uygulanan zerdeçal, aknenin neden olduğu iltihaplanmayı, şişmeyi ve kızarıklığı azaltmaya yardımcı olur.

Direkt uygulamak yerine 2 çay kaşığı bal veya yarım avokado (püre haline getirilmiş) içerisine 1/2 çay kaşığı zerdeçal karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve yarım saat sonra ılık su ile yıkayın.

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2. Tarçın

Zerdeçal gibi tarçın da antibakteriyel, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir ve sivilce ile savaşmak için güçlü bir baharattır. Ancak tarçın güçlü bir baharat olduğundan doğrudan cildinize uygulamaktan kaçınmalısınız.

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Bal veya süt gibi kremsi bir bazla karıştırdığınızdan emin olun. Bal ile karıştırıldığında en iyisidir, çünkü bal cildinizi iyileştirirken nazikçe nemlendirir. Kahvenize veya çayınıza bir tutam tarçın tozu da ekleyebilirsiniz. Bu, kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olur ve vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltır, bu da daha az sivilce anlamına gelir.

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3. Hindistan Cevizi

Antioksidan etkiye sahip olan hindistan cevizi, topikal olarak uygulandığında cildin görünümünü iyileştirir ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Yukarıdaki baharatlar gibi hindistan cevizi de sivilcelerin neden olduğu iltihaplanmayı, tahrişi, kızarıklığı azaltmaya yardımcı olur ve cildinizin pürüzsüz ve sağlıklı görünmesini sağlar.

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Aynı zamanda cilt iyileşmesini destekleyen hindistan cevizi, sivilcelerin iz bırakmadan iyileşmesine yardımcı olur. Çoğu baharatta olduğu gibi, taze rendelenmiş hindistan cevizi tozunu balla karıştırıp kullanmak en iyisidir.

3 Baharatın Karışımı

Yukarıdaki 3 baharatın tümü ile güçlü bir yüz maskesi yapabilirsiniz. Düzenli olarak uygulanan bu maske sadece sivilcelerinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda sivilcelerin bıraktığı izlerin azalmasına ve eski sivilce izlerinin solmasına da yardımcı olur. Ayrıca cildinizi nemlendirir ve cilt tonunuzu eşitler.

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Başka herhangi bir şeyde olduğu gibi, kullanmadan önce bir yama testi yapın. Küçük bir kapta 2 çay kaşığı organik bal alın. Üzerine 1/4 çay kaşığı zerdeçal, 1/2 çay kaşığı hindistan cevizi ve tarçın tozu ekleyin. İyice karıştırın ve yüzünüze uygulayın.

Sivilceler için yenmesi gerekenler hakkında 3 baharattan bahsettik. Sivilceleri temizlemek için doğal yöntemler konusunda siz neler yapıyorsunuz? Yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

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