Word’de belge hazırlarken, belgelerimizin üst (header) kısmına, dilersek önemli bilgiler ekleyebilmemiz mümkün kılınmıştır. Bu içeriğimizde, Word üst bilgi ekleme nasıl yapılır? ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Örneğin belgenizin üst kısmına; isim, tarih, başlık, sayfa numarası gibi birçok önemli bilgi ekleyebilmeniz mümkündür. Peki, Word belgesine üst bilgi nasıl eklenir? dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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Word Üst Bilgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Word belgesi açalım ve örnek bir metin girelim. Akabinde ise, üst menü şeridinde " Ekle " bağlantısını açalım.

" bağlantısını açalım. Üstbilgi özelliğini bulalım ve tıklayalım. (Üst bilgi özelliğini açmak için, kısa yoldan belgenin üst (header) kısmına çift tıklayabilirsiniz.)

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Üstbilgi özelliğine tıkladığımızda, oluşturduğumuz belgenin üst kısmında, bir alan açılacaktır. Hazır oluşturulmuş üst bilgi şablonlarından bir tanesini seçelim. Bu alana dilediğimiz bilgileri girebiliriz.

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Seçtiğimiz üst bilgi şablonuna kırmızı alan ile işaretlediğimiz bütün bilgileri ekleyebiliriz. Tarih, saat, sayfa numarası, resim vb.

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[Buraya yazın] kısımlarına, kendimize ait bilgileri girelim. Sizler de kendinize ait bilgileri girebilirsiniz. Örnek bir görünüme hemen bakalım.

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Üst Bilgi Alanına, Özel Bilgilere Ek Olarak Sayfa Numarası Ekleme Nasıl Yapılır?

Diyelim ki, üst bilgiye, aynı anda sayfa numarası da eklemek istiyoruz ancak bunu yaptığımız anda, daha önceki üst bilgiye eklediğimiz özel bilgiler silinecektir.

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Çünkü, sayfa numarası seçeneği de üst bilgi olarak kabul edilmektedir. Peki, eklediğimiz bilgiler silinmeden, ek olarak sayfa numarası eklemek için ne yapabiliriz?

AYRICA: Word'de Simge Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Üst bilgide sayfa numarasını ekleyeceğimiz kısma çift tıkladıktan sonra, sol üstte, Sayfa Numarası seçeneğine gelelim ve açılan pencerede Geçerli Konum ’a tıklayalım.

seçeneğine gelelim ve açılan pencerede ’a tıklayalım. Burası oldukça önemli, çünkü daha önce eklemiş olduğumuz üst bilgi verilerini koruyarak, sayfa numarası ekleyebilmek için Geçerli Konum ögesini kullanmamız gerekiyor. Böylelikle belgemize sayfa numarası eklerken, ismimiz, site adımız ve görevimizi eklediğimiz bilgiler üst bilgi satırından silinmeyecektir.

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Geçerli Konum ögesini açtığımızda, sayfa numarası stilleri çıkacaktır, bunlardan bir tanesini seçebiliriz.

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Sayfa numarası stillerinden bir tanesini seçtiğimizde, üst bilgi alanımızdaki sonuç aşağıdaki gibi oldu. Sayfa numarasını “Teknobeyin” yazan kısmın altına ekledik. Böylelikle, hem kendi bilgilerimizi hem de sayfa numarasını, üst bilgi kısmına aynı anda eklemiş olduk.

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Peki, üst bilgi alanına tarih eklemek ister isek? Tarih eklemek için ise, üst bilgi alanına çift tıklayalım ve üst bilgiyi açalım.

ister isek? Tarih eklemek için ise, üst bilgi alanına çift tıklayalım ve üst bilgiyi açalım. Akabinde ise, üst bilgi açık iken "Tasarım" menüsünden, Tarih ve Saat butonuna tıklayalım ve görünmesini istediğimiz tarih ve saat stilini seçerek Tamam’a basalım.

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Tabii, iş yalnızca bununla bitmiyor. Eğer istersek, üst bilgi alanına resim de ekleyebiliyoruz. Bunun için üst bilgi alanına çift tıklayalım yine.

Akabinde üst bilgi ile birlikte açılan Tasarım aracından, "Resimler" bağlantısına gelelim.

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Resimler bağlantısını açtığınızda bilgisayarınızdan bir resim seçmeniz gerekir, seçelim ve üst bilgimize resmi ekleyelim.

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Eklediğiniz üst bilgiyi kaldırmak isterseniz eğer, belge açıkken " Ekle " menüsünden, üst bilgi bağlantısına tıklayalım ve en aşağıda Üst bilgiyi kaldır seçeneğini kullanarak eklediğimiz üst bilgiyi kaldıralım.

" menüsünden, üst bilgi bağlantısına tıklayalım ve en aşağıda seçeneğini kullanarak eklediğimiz üst bilgiyi kaldıralım. Aynı işlemi, üst bilgiye çift tıklayıp, sol üst köşeden üst bilgi bağlantısına tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bütün işlemler bu kadar.

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Word üst bilgi ekleme nasıl yapılır? ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.