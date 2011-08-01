Word üzerinde çalışmalar hazırlarken, belgelerinize filigran ekleyebilmeniz mümkün kılınmıştır. Filigranlar, belli belirsiz görülen bir nevi imzalardır diyebiliriz. Belgenize özel filigran ekleyerek, o belgenin size ait olduğunu belirtebilirsiniz. Bu içeriğimizde Word’e filigran eklemek, özel filigran oluşturmak nasıl yapılır? ile ilgili uygulamalı adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word Özel Filigran Oluşturma Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word sayfası oluşturalım ve akabinde ise Word 2016’da "Tasarım" sekmesini açalım. Bu sayfa, Word’ün diğer sürümlerinde, "Sayfa Düzeni" sekmesinde görünür.

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Tasarım menüsü aktifken, sayfanın sağ kısmında Filigran seçeneğine gelelim.

seçeneğine gelelim. Filigran penceresinde kullanabileceğiniz özel şablonlar bulunur, ancak biz özel filigran oluşturacağız.

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"Özel Filigran" seçeneğine gelelim ve açılan pencerede "Metin filigranı" kısmını seçelim. Eğer dilerseniz belgenize "Resim filigranı" da ekleyebilirsiniz. Bunu bir sonraki adımda sizlere gösteriyor olacağız.

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Metin filigranı ekleyerek, Metin kısmına belirlediğiniz kelimeyi girin. Yazı tipi ve renk kısımlarından kelimenin nasıl görüneceğini belirleyin ve sonrasında Tamam ’a basın.

’a basın. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

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Peki, resim filigranı eklemek isterseniz? Aynı Özel Filigran işlem penceresinden, Resim filigranı seçeneğini işaretleyelim.

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" Resim Seç " bağlantısına tıkladığımızda, açılan pencerede, bilgisayarınızdaki resimlerden dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Resim Arama motoru ile çevrimiçi olarak ya da OneDrive hesabınızdan resim ekleyebilirsiniz.

" bağlantısına tıkladığımızda, açılan pencerede, bilgisayarınızdaki resimlerden dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Resim Arama motoru ile çevrimiçi olarak ya da OneDrive hesabınızdan resim ekleyebilirsiniz. Resmi belirledikten sonra Tamam ’a basın ve uygulayın.

’a basın ve uygulayın. Örnek bir Resim filigranı görseli hemen aşağıda olacak.

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Word özel filigran oluşturma nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Belgelerinizin arka planına özel filigranlar ekleyebilirsiniz. Resimli filigran ile dilediğiniz resimleri filigran olarak ekleyebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.