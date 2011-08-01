Word ile ilgili içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Word üzerinde belge hazırlarken, belgenizin sağında, solunda, aşağısında ve yukarısında belirgin bir kenar boşluğu vardır. Eğer isterseniz bu kenar boşluklarını dilediğiniz gibi ayarlayabilir, daraltabilir ve genişletebilirsiniz. Bu içeriğimizde Word’de sayfa kenar boşlukları ayarlama nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word’de Sayfa Kenar Boşlukları Ayarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word’de belge açalım ve menü şeridinden "Sayfa Düzeni" sekmesine gelelim.

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"Kenar Boşlukları" ile Word sayfamızdaki sayfa kenar boşluklarını dilediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Word’de varsayılan olarak, Normal kenar boşluk sayfası kullanılır.

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Örneğin, Dar seçeneğini kullanalım ve Normal kenar boşluğu ile Dar kenar boşluğu, Word belgemizde nasıl görünüyor, bakalım. Bütün işlemler bu kadar. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

Normal Kenar boşluğu ile oluşturulmuş belge. Dar Kenar boşluğu ile oluşturulmuş belge.

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Bu içeriğimizde sizlere, Word’de sayfa kenar boşlukları ayarlama nasıl yapılır? bu konu hakkında bilgi aktarımında bulunduk. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.