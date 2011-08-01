Microsoft Word ile çalışma hazırlarken, Word sayfasını farklı sütunlara bölebilmeniz mümkündür. Örneğin metin girdiğiniz zaman Word, tek sayfada iki ayrı sütun oluşturarak girdiğiniz metni ikiye böler. Word üzerinde çalışmalar hazırlıyor iseniz, hem metninizin farklı görünmesini isteyebilir hem de yazı yazarken daha iyi motive olabilmek için Word sayfasını sütunlara ayırmayı düşünebilirsiniz. Bu içeriğimizde Word'de sayfayı sütunlara ayırma (ikiye bölme) nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşıyor olacağız.

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Word'de Sayfayı Sütunlara Ayırma (İkiye Bölme) Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word dosyası oluşturalım ve metin girelim. Akabinde ise üst menüden "Sayfa Düzeni" bağlantısına tıklayalım.

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Sayfa Düzeni bağlantısına tıkladığımızda, açılan menüde “ Sütunlar ” seçeneğine gelelim.

” seçeneğine gelelim. Sütunlar seçeneğinde, Word sayfasına iki ya da üç sütun ekleyebilirsiniz. Eğer dilerseniz, Sola ya da Sağa sütun özellikleri ile yine iki ayrı sütun elde edebilirsiniz ancak bu iki sütunda, sol ya da sağ kısım daha geniş olacaktır.

AYRICA: Word Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır? "Diğer Sütunlar" bağlantısına tıklayarak, Word sayfasına ekleyebileceğiniz sütun sayısını artırabilir, sütun genişliğini vb. ayarlayarak özel sütunlar oluşturabilirsiniz.

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Biz, Word sayfasına iki sütun eklemek istiyoruz. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır.

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Word'de sayfayı sütunlara ayırma (ikiye bölme) nasıl yapılır? ile ilgili hususları sizlere aktardık. Word sayfasında farklı bir görünüm elde etmek isteyenler; çalışma, tez, dergi vb. hazırlarken belgenize sütunlar ekleyerek metninizi kolaylıkla şekillendirebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.