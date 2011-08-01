Partneriniz İyimser mi? İyimserlik, Yaşlandıkça Sağlığınızı Nasıl Etkiliyor?

İyimser misiniz? Ya da bir ilişkiniz varsa, partneriniz iyimser mi? İyimser insanlar daha sağlıklı davranışlar sergileme eğilimindedir. Ayrıca ilişki içerisindeki iyimserler, partnerlerini genellikle iyimser olma yönünde ayak izlerini takip etmeye teşvik edebilirler. İyimser nasıl olunur? tarzı sorular soranlar, iyimserlerle uzun zaman geçirdiklerinde kendilerinin de iyimserlik içerisine çekildiğini hissederler.

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İyimser Nasıl Olunur? İyimserliğin Sağlığa Etkisi

İyimser insanlar, iyi bilişsel işlevlerle bağlantılı olarak daha sağlıklı davranışlar sergilerler. Araştırmacılar, bir iyimserle romantik bir ilişki içinde olmanın, yaşlandıkça bilişsel gerilemeden kaçınmanıza yardımcı olabileceğini belirtiyor.

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İyimserlik öğrenilebilir bir niteliktir. Yapılan araştırmalar, yaşlandıkça daha keskin bir zihne sahip olmak istiyorsanız, hayatınızı iyimser bir yöne doğru değiştirmenizin doğru olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bilişsel işlevleri olan kişiler araştırıldığında iyimserlik karşımıza çıkmaktadır.

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Bununla birlikte bir araştırma ekibi, sadece iyimser bir eşe sahip olmanın yaşlandıkça bilişsel işleve nasıl etkisi olduğu yönünde bir araştırma yapmak istedi.

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50 yaş üstü Amerikalı 4457 çift ile yapılan araştırmada, ilk olarak çiftler bir anket ile iyimserlik açısından değerlendirildi. Yapılan araştırma, her iki yılda bir toplam 8 kez olmak üzere değerlendirildi.

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Bilişsel değerlendirme, kısa süreli bellek ve hesaplama belleği testlerini içeriyordu. İnsanlardan da günlük yaşamlarında hafızalarının kalitesini derecelendirmeleri istendi. Verileri analiz eden ekip, daha iyimser insanların bilişsel olarak daha iyisini yaptığını keşfettiler. Bir iyimserle evli olmak da, aynı zamanda daha iyi bilişsel işlev getiriyordu.

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Yapılan Bu Çalışmadan Ne Öğrenebiliriz?

Bilindiği üzere bilişsel gerileme faktörleri arasında genetik yatkınlık, biyolojik belirteçler ve yaşam tarzı faktörleri yer almaktadır.

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Yaşam tarzı faktörleri arasında da fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sağlıklı kilo ve zaman içinde daha hareketli olma dile getirilebilir.

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İyimserlerin daha iyi beslenme, daha aktif olma ve koruyucu sağlık hizmeti alma olasılıklarının daha sağlıklı olduğu bilinmektedir. Bu yüzden iyimserlik, daha düşük bilişsel gerileme riskiyle bağlantılıdır.

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Yapılan bu araştırmalar, bir iyimserle romantik bir ilişki içinde olmanın da benzer faydalar sağlayabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. İyimser bir eşin, eşleri için sağlıklı davranışlara örnek teşkil edebileceği gösteriliyor.

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Ayrıca yapılan araştırma ile iyimserliğin Alzheimer ve diğer bunama biçimleriyle ilişkili bilişsel gerilemeyi önlemede yardımcı olabileceği de belirtildi.

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İyimserlik öğrenilir mi?

İyimserliğin yaklaşık %25'inin kalıtsal olmasına rağmen, bunun öğrenilebilecek bir nitelik olduğu da gösterildi.

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Bunun başında da insanların bu değişimi gerçekten isteyip istemedikleri ve bu değişikliği yaratmak için hayatlarında hangi adımları atabilecekleri düşünmelerinden geçtiği ifade edildi.

İyimser bir bakış açısı sayesinde düşünceleri sadece pozitife dönüştürmek değil, bu sayede başarı - başarısızlık konusunda da bakış açısı değişmektedir. Başarısız sayılabilecek durumlarda karalar bağlamadan önce başarısızlığın olmadığı ve bir tecrübe edinildiği düşüncesi, daha sağlıklı bir zihinsel aktiviteye ve stres artışının engellemesine yardımcı olmaktadır.

İyimser düşünce yapısını arttırmak için olumsuz düşüncelerimizin farkında olmak ve bunlar olduğunda iyimser düşünce yapısıyla yer değiştirerek tekrar düşünmek önemlidir. Bu sayede beyin zamanla pozitif düşünce yapısıyla cümle kurmaya başlayacaktır. Ayrıca arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantıda kalmak, ancak iyimser olmayan, önyargılı düşüncelere sahip kişiler varsa da bu düşüncelere dikkat etmek önemlidir.