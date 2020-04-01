Hamilelikte Papaya Yenir mi? Papayanın Faydaları ve Zararları!

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) papaya yenir mi?" Sindirim sistemi, saçlar ve cilt için faydalı bir seçenek olan papaya, hamilelik döneminde de yeme konusunda merak edilmektedir. Gebelikte papaya yemek kalsiyum, potasyum, lif, flavanoidler ve karotenoidler gibi mineralleri alabilmeniz için güzel bir alternatif sunar. Olgun bir papaya yemenin güvenliği elzemdir. Bazı durumlara dikkat edildikten sonra yan etkilerinin aksine faydalarını alabilirsiniz.

AYRICA: Hamilelikte Karnabahar Yemek! Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Hamilelikte papaya yenir mi? diye merak ediyorsanız bu meyvenin faydaları ve oluşabilecek yan etkileri konusunda bilgileri bilmelisiniz.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Elma Sirkesi Zararlı mı? İçilir mi?

Hamilelikte papaya yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

AYRICA: Hamileler Bamya Yiyebilir mi? Hamilelikte Bamyanın Faydaları

AYRICA: Hamilelikte Kırmızı Pancar Yenir mi? Faydaları ve Zararları!

Hamilelikte (Gebelikte) Papaya Yemenin Faydaları

Hamilelik döneminde sabahları görülen rahatsızların üstesinden gelmek için yardımcı olur.

AYRICA: Hamileler Marul Yiyebilir mi? Gebelikte Marulun Faydaları!

Olgun bir papaya, birçok insanda zararlı olabilecek lateks alerjilerinin aksine gebelikte zarara neden olmayacak lateks konsantrasyonunu düşürmüştür. Bunlar kızarıklık, kaşıntı, iltihaplanma, baş dönmesi, karın ağrısı ve yutma güçlüğü şeklinde görülebilmektedir. Papaya alerjisi olanlar kivi, ananas, kavun, incir, muz ve avokadolarda da alerjik etkenler gösterebilir. Bu nedenle alerjiniz varsa bu gıdalardan uzak durun ve gebelikte diyetinize yeni meyveleri eklemeden önce doktora danışın.

AYRICA: Hamilelikte Lahana Yenir mi? Beyaz ve Kırmızı Lahananın Faydaları!

Emzirirken de tüketimi yapılabilen papaya, kardiyovasküler sağlığa iyi gelir ve kolon kanserinden koruma sağlar.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Mayonez Yenir mi? Zararlı mı?

Vücut için gerekli olan A, B, C, E vitaminleri ve potasyum açısından zengin olan papaya, içindeki A ve C vitaminleri sayesinde vücudun bağışıklığını arttırmada görevliyken, B vitamini de fetal gelişim için şarttır.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Turp Yenir mi? Turp Yemenin Faydaları

Ayrıca lif içeren ve folik asit yönünden iyi bir kaynak olan papaya, kabızlık ve mide ekşimelerinin önüne geçer. Hamilelikte görülen şişkinlik ve gastrik rahatsızlıkları hafifletir. Sindirime de yardımcıdır.

AYRICA: Hamilelikte Kaju Fıstığı Yenir mi? Gebelikte Kajunun Faydaları!

Hamilelikte (Gebelikte) Papaya Yemenin Yan Etkileri - Zararları

Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka ve Pakistan gibi bazı ülkelerdeki doktorlar genellikle gebe kadınların papaya yemelerini istememektedir. Papayanın düşük ya da doğal kürtaja neden olabileceği düşünülmektedir. Bunların dışında hamilelikte papaya yemek ile ilgili bazı yan etkiler;

AYRICA: Hamilelikte Şeftali Yenir mi? Gebelikte Şeftalinin Faydaları

1.) Rahim Kasılmaları

Yukarıda da bahsedilen düşük ve doğal kürtaja sebep olur söylemi, olgunlaşmamış papaya yemekten kaynaklanabilir. Olgunlaşmamış ya da yarı olgun papaya içerisinde bulunan enzimler oksitosin hormonlarını harekete geçirerek, rahim kasılmalarını tetikleyerek erken doğum eylemini başlatabilir.

Bu tarz olgunlaşmamış bir tüketim sonunda oluşan suni doğum sancıları nedeniyle düşük gerçekleşebilir. İçerisinde bulunan papain enzimi, aslında doktorlar tarafından suni sancı oluşması için reçete edilir. Plasenta oluştuğunda gebeliğin erken evrelerinde rahime zarar verebileceğinden kaçınılmalıdır.

Ek olarak olgunlaşmamış papaya, kabızlığı hafifletirken aşırı bağırsak hareketlerine sebep olabileceğinden uterusta baskı oluşturabilir ve düşüğe neden olabilir. Sindirim sistemi için iyi olmasına rağmen hamile kadınlar için sakıncalı olabilir.

2.) Fetal Gelişimi Engelleme

Olgunlaşmamış papaya içerisinde bulunan pepsin ve papain, fetüsün hayatta kalma şansını azaltabilir veya fetüsün büyümesini ve gelişimini engelleyebilir. Fetüste hücre büyümesini ve doku gelişimini yavaşlatabileceğinden fetüsün sağ kalma ihtimalini azaltır.

Ayrıca olgunlaşmamış papaya tohumları ve yaprakları, merkezi sinir sistemine zarar verebilen karpin adlı bir maddeyi içerir.

3.) Kanama ve Ödemler

Aynı şekilde olgunlaşmamış papaya, kan damarlarına fazla baskı uygulayabilir ve hatta plasentada iç kanamaya neden olabilir. Kan dolaşımını yavaşlatabileceğinden rahimdeki embriyoyu etkileyebilir. Vücutta sıvı tutulması etkisinden ödem oluşabilir. Ayrıca doğum sırasında komplikasyonlara ve plasental formasyonda da bozulmaya neden olabilir.

4.) Düşük İlacı ve Teratojenik Etki

Embryoda çeşitli anomaliler ortaya çıkaran ve gelişimi etkileyen maddelerin genel adı olan teratojenler, olgunlaşmamış papaya içerisindeki papain enziminde yer alır. Bu nedenle fetüsün fizyolojik büyümesini etkileyebilir. Özellikle daha önce düşük yaşamış kadınlarda gebelikte papaya tüketimi engellenmektedir.

5.) Östrojen Üretimini Uyarır

Olgunlaşmamış papayadaki papain, adet döngüsünü düzenli hale getirmeye yardımcı olur. Gebelik sırasında görülmeyen adet döngüsü bu nedenle zararlı olabilir. Ayrıca fazla vücut ısısı üretir ve vücuttaki östrojen üretimini uyarır.

6.) Fazla Tüketimi

Fazla papaya tüketimi astım, saman nezlesi, hırıltılı solunum, burun tıkanıklığı ve nefes alma zorluğu gibi solunum bozuklukları yapabilir. Gebelikte bunların görülmesi de bebek için tehlikeli olabilir.

Aynı şekilde fazla tüketimi böbrek taşlarına neden olabilir. Bunlar mide kramplarına neden olabileceğinden gebelikte bu durum istenmez. Hamile kadının şeker hastalığı geçmişi varsa papaya tüketimi gebelikte güvensizdir.

7.) Cilt Renk Değişimi

Beta-karoten bakımından zengin olan papaya fazla tüketiminden karotenemi olarak adlandrılan iyi huylu bir cilt renk değişikliğe neden olabilir. Bunun çözümü de papaya yemekten kaçınmaktır.

Hamilelikte papaya yenir mi? hakkında bunları söyleyebiliriz. Birçok yararı bulunan papaya, hamile kalmayı düşünenler için uzak duracakları bir gıda olabilir. Hamilelikte papaya yemek, yan etkilerinin ciddiyetinden dolayı faydalarına bakılmaksızın oluşabilecek hatayı engellemek adına gebelikte diyetten çıkarılmalıdır. Bu konuda farklı bildikleriniz varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

İlginizi çekebilecek yazılar: