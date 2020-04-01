Hamilelikte (Gebelikte) İğde Yenir mi? Gebelikte İğde Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) iğde yenir mi?" Bu, anne adaylarının merak ettiği ve beslenme konusunda düşündüğü sorulardan biri. Özellikle anne adayları gebelik süreci içerisinde yediği besinlere normalden daha çok dikkat etmelidirler. Bu nedenle de bir gıda alırken, örneğin, "hamilelikte iğde yemek zararlı mı?" şeklinde sorular sormak doğaldır ve dikkatli olduğunuzu gösterir. Gelin birlikte, "hamileler iğde yiyebilir mi?" ve faydaları - zararları hakkında konuşalım.

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Gebelik döneminizde doktorunuz tarafından beslenme planınız düzenlenir. Gebelikte iğde yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) İğde Yenir mi?

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Ana vatanı Asya olan ama ülkemiz dahil dünyanın birçok yerinde yetişen iğde, birçok çeşitte kullanılabiliyor. Taze şekilde yenmesinin yanı sıra çekirdeğini çıkartıp meyvesini balla yemek ya da kompostoda kullanmak, çiçeğinden veya kurutulmuşundan güzel çaylar hazırlamak şeklinde iğdeden yararlanmak mümkün.

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Hamileler iğde yiyebilir mi? sorusuna karşılık, önceden doktorunuza danışarak talimatlarına göre tadımlık yiyebileceğinizi söyleyebiliriz. Çünkü hamilelik döneminde yediklerimiz sağlıklı gıdalar olsa bile fazla tüketimi sorunlara neden olabilmektedir.

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Ayrıca dışarıda yıkamadan dalından alarak yememenizi tavsiye ederiz. Taze olmasına ve düzgün bir şekilde yıkanıp temizlenmesine dikkat edilmelidir.

Hamilelikte (Gebelikte) İğde Yemenin Faydaları

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İğde meyvesi birçok faydaya sahip olan güzel bir meyvedir. Kırmızı-kahverengi arası rengi andıran, tazeyken ise sarı kabuklu olan iğdenin faydaları bilinmesi gerekiyor. Hamilelikte iğdenin faydaları şu şekildedir;

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1.) Bağırsak Düzenini Sağlar

Flavon glikozitler ve lif bakımından zengin olan iğde, bağırsak düzenine destek oluyor ve hamilelikte ishal gibi sorunlara karşı yardım sağlıyor.

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2.) Soğuk Algınlığı ve Öksürüğe Karşı Mücadele

İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında yaşanan grip salgınlarına, nezle ve soğuk algınlığına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle hamileler daha da dikkatli olmalıdır.

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Hamilelikte iğde yemek, içerisinde bulunan C vitamini rezervleri ile bağışıklığı güçlendirerek vücudu soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dirençli yapıyor. Ayrıca öksürük giderici olarak da bilinmektedir.

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3.) Nefes Alma Sorunları ve Cilt Problemleri

Vücut için oldukça önemli olduğu belirtilen beta karotenler, iğde içerisinde yüksek oranda bulunmaktadır. Bu da dış etkenlere bağlı, örneğin sigara dumanından kaynaklı nefes sorunlarına karşı mücadelede destek sunuyor.

Ancak nefes alma sorunu ciddi bir sorun olduğundan sık tekrarlıyorsa, bunu gidermek için meyveler yemek yerine doktora giderek tedavi almalısınız.

Ayrıca beta karotenlerin bir diğer yararı da ciltteki kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi sorunlara karşı etkili olmalarıdır.

4.) Böbrek Rahatsızlıklarında İyileştirici

Hamilelikte iğde tüketimi, içerisinde bulunan tannik asit olarak da bilinen tanen maddesi sayesinde idrar yolu enfeksiyonlarında ve böbrek rahatsızlıklarında iyileştirici destek sağlıyor.

5.) Zihni Keskinleştiriyor

İğde ağacı yapraklarının kokusu, iğde içinde bulunan uçucu yağlar, dikkat toplamaya ve zihni keskinleştirmeye faydalı olarak anlatılmaktadır.

6.) Mide Bulantıları Gidericisi

Hamilelikte yaşanan mide yanması, sabah bulantıları birçok kadının ortak sorunu. Hamilelikte iğde yemek, içerisinde bulunan organik asitler sayesinde bu mide rahatsızlarına karşı yardımcı olduğu söylenmektedir.

Ancak tabii ki bunlar iğdenin faydaları arasında yer alsa da, mide bulantıları gibi sorunlar yaşıyorsanız doktorunuza danışmayı unutmayın.

7.) Kadınlarda Afrodizyak Etkili

İğde içerisindeki uçucu yağlar ve fenolik bileşikler, afrodizyak etkisi yaratarak özellikle kadınlarda cinsel isteği arttırıcı bir etki gösteriyor.

Hamilelikte (Gebelikte) İğde Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte iğde yemenin zararları konusunda bilimsel bir kanıt olmasa bile doktora danışmadan veya fazla şekilde aşırı yenmemelidir. Her gıdada olduğu gibi hamilelikte fazla iğde yemek de sakıncalara sebep olabilir.

Bunlardan biri de iğdenin bağırsak hareketlerine etkisi olduğundan dolayı fazla tüketimi kişiye göre değişkenlik göstererek kabızlık veya ishal etkisi gösterebilir.

Alerji sorunları olanlarda ciltte kaşınmalara sebebiyet verebilir.

Hamilelikte (gebelikte) iğde yemek, faydalı olmakla birlikte ne kadar yenmeli konusunda doktora danışılmalıdır. Gebelikte iğde tüketimi yaptıysanız, doktorunuzun dediklerinin yanı sıra nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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