Word ile eğer belirli bir klasör üzerinde çalışma yapmıyor iseniz, Word dosyalarının otomatik olarak kaydedileceği konumu değiştirebilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Word varsayılan yerel dosya kaydetme konumu değiştirme yani Word dosyalarının kaydedileceği klasörü değiştirme nasıl yapılır? adım adım paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: Word Paragrafa Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Genelde belirli bir klasör içerisinde Word dosyaları açıyor ve çalışıyoruz ancak bunun dışında bağımsız bir Word dosyası açtığımızda, dosyalar otomatik olarak bilgisayarımızın Documents yani Belgeler klasörüne kaydediliyor.

AYRICA: Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır?

Eğer ister isek, bunu değiştirebiliriz. Belgeler klasörünün de karışmaması için örneğin, yeni açtığınız bir Word dosyasının İndirilenler klasörüne kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır.

AYRICA: Word Resim Düzenleme Nasıl Yapılır?

Word Varsayılan Dosya Kaydetme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Word dosyası açık iken, sol üst köşedeki "Dosya" sekmesine tıklıyoruz.

AYRICA: Word Varsayılan Yazı Tipini ve Yazı Boyutunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word Otomatik Düzeltme Ayarları Nasıl Yapılır?

Açılan menüde en alta geliyoruz ve "Seçenekler" kısmını tercih ediyoruz.

AYRICA: Word İşaretlenebilir Onay Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'de Heceleme ile Satır Sonundaki Kelimeler Nasıl Kesilir?

Devam ediyoruz ve açılan Word Seçenekleri sayfasında, sol menüden "Kaydet" bölümünü görüntülüyoruz.

AYRICA: Word Belgesini Yatay ya da Dikey Gösterme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'de Aynı Belgenin Farklı Kısımlarında Çalışma Nasıl Yapılır?

Burada, Varsayılan yerel dosya konumu’nu değiştirmek için, "Gözat" adlı kısma tıklıyoruz.

AYRICA: Word'e SmartArt Grafikleri Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word Üst Bilgi Ekleme Nasıl Yapılır?

Sol kenardan, Word dosyalarının nereye kaydedilmesini istiyor iseniz tercihinizi yapın. Biz İndirilenler klasörünü tercih ediyor ve "Tamam" butonuna tıklayarak devam ediyoruz.

AYRICA: Word Özel Filigran Oluşturma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'de Sayfa Kenar Boşlukları Ayarlama Nasıl Yapılır?

Son olarak, tekrar baktığımızda varsayılan yerel dosya konumunun artık İndirilenler klasörü olduğunu görüyoruz. Hepsi bu kadar. İlgili konumu değiştirmek için, yine buradan, Gözat butonuna tıklayabilir ve işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

AYRICA: Word'de Sayfayı Sütunlara Ayırma (İkiye Bölme) Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'de Resim Yazısı Ekleme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde sizlerle, Word varsayılan dosya kaydetme konumu değiştirme nasıl yapılır? adım adım aktarmak istedik. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını diliyoruz. Dosyalarınızın kaydedileceği konumu değiştirerek, olası karışıklıkları önleyebilirsiniz.