Word üzerinde belge hazırlar iken, belgenizin önemli kısımlarını çerçeve içerisine alıp, yine o kısımları renklendirebilme gibi şansınız vardır. Uzun ve önemli ayrıntıları olan bir metin yazıyor iseniz, önemli paragrafları kenarlık ekleyerek özelleştirebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Bu içeriğimizde sizlerle, Word paragrafa kenarlık ekleme nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız.

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Word Paragrafa Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle boş bir Word belgesi oluşturalım ve metin girelim.

ve metin girelim. Akabinde, çerçeve içerisine eklemek istediğimiz paragrafı işaretleyelim ve "Giriş" sekmesi açık iken, menüden kenarlık ikonuna tıklayalım.

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Kenarlık seçeneklerinden dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Seçimi yapalım ve devam edelim.

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Kenarlığı ekledikten sonra, boya kutusu ikonuna (Gölgelendirme) tıklayarak, paragrafın arkasına renk ekleyelim.

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Elbette çerçeve kenarlıklarının stilini de değiştirebilirsiniz. Bunun için, yine kenarlık ikonuna tıklayalım ve sonrasında “Kenarlıklar ve Gölgelendirme…” seçeneğine gelelim.

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“Kutu” yazan kısma tıklayarak, kenarlık stillerinden dilediğimizi tercih edelim ve Tamam’a basalım. • Yine bu işlem penceresinde, eklediğiniz kenarlığı özelleştirebilmeniz mümkündür.

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Tekrar baktığımızda, paragrafa özel olarak eklediğimiz kenarlık stili sonucu aşağıdaki gibi olacaktır.

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Word paragrafa kenarlık ekleme nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlere detaylarıyla aktarmaya çalıştık. Değerlendirmek isteyen Word kullanıcıları için faydalı olmasını arzu ediyoruz.