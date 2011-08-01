Word ile ilgili önemli yazılarımıza devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Word’de aynı belgenin farklı kısımlarında çalışma nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşacağız. Diyelim ki, Word'de bir belge üzerinde çalışıyorsunuz. Aynı belgenin bir kopyasını oluşturarak farklı kısımlarında aynı anda çalışmalar yapabilirsiniz. Belge hazırlarken pratik bir şekilde aynı anda, farklı yerlerde çalışabilmek için belgenizin ikinci bir penceresini açmak oldukça faydalı olabilir.

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Word’de Aynı Belgenin Farklı Kısımlarında Çalışma Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word belgesi oluşturalım ve örnek bir metin girelim.

girelim. Akabinde, Word 2016 üst menüsünden "Görünüm" sekmesine gelelim.

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Görünüm sekmesini aktif ettiğimizde, "Yeni Pencere" özelliğini bulalım ve tıklayalım. Bu özellik, hazırladığımız belgenin kopyasını oluşturacaktır.

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Belgenin bir kopyasını oluşturduktan sonra, dilediğiniz gibi aynı anda belgenin farklı kısımlarında çalışmalar yapabilirsiniz.

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Oluşturduğunuz bu iki belgeyi aynı anda görüntüleyebilmek için ise, Görünüm sekmesinden "Yan Yana Görüntüle" özelliğini açın.

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Yan Yana Görüntüle özelliği ile aynı belgeyi yan yana görüntüleyerek düzenlemeler yapabilirsiniz.

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Word’de aynı belgenin farklı kısımlarında çalışma nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.