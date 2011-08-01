Word ile ilgili önemli içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde Word belgesine SmartArt grafikleri ekleme nasıl yapılır? detayları ile paylaşıyor olacağız. Word’ün sayısız özellikleri arasında, özellikle farklı grafik tarzları ile belgeler hazırlayan kişiler için, SmartArt grafik aracı bulunur. SmartArt, çalışmalarınızla ilgili birbirinden farklı grafik stilleri oluşturmanızı, grafikleri dilediğiniz renklerde ayarlayabilmenizi sağlar. Bilgileri görsel olarak ifade etmek için, birbirinden harika grafik stilleri bulunan SmartArt grafik aracını kullanabilirsiniz. Dilerseniz hemen Word’e SmartArt grafik ekleme nasıl yapılır? adım adım sizlere anlatmaya başlayalım.

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Word'e SmartArt Grafikleri Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word belgesi oluşturalım ve üst menü şeridinden " Ekle " sekmesini açalım.

" sekmesini açalım. Akabinde "SmartArt" özelliğini bulalım.

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SmartArt işlem penceresini açtığımızda, karşımıza birbirinden farklı stillerde grafik araçları çıkacaktır. Çalışmanıza uygun olan bir SmartArt grafik stilini tercih edebilirsiniz. Sol kısımda, farklı kategorilerde ihtiyacınıza göre SmartArt grafik stilleri bulunur. Biz, bir tane grafik stili seçelim ve ardından Tamam’a basalım.

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Seçtiğimiz SmartArt grafiği, belgemize aşağıdaki gibi eklenecektir. Grafiği eklediğimiz anda, Tasarım aracı otomatik olarak açılır. Tasarım aracı ile eklediğiniz SmartArt grafik aracını renklendirebilirsiniz.

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Tasarım ve Biçim araçları ile eklediğiniz farklı grafik stillerini dilediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Örnek olarak iki farklı grafik stili aşağıda olacak.

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Eğer ister iseniz, SmartArt grafikleri ile herhangi bir kurumdaki kadro şeması, kuruluş şeması vb. tabloları oluşturabilirsiniz de. Bunun için, SmartArt grafik aracını açalım ve sol menüde Hiyerarşi listesini görüntüleyelim ve grafik araçlarından bir tanesini seçerek Tamam’a basalım.

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Kuruluş şeması vb. grafik stillerinden bir tanesini seçtiğimizde, sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. Tablonuzu dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

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Word belgesine SmartArt grafikleri ekleme nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Birbirinden farklı stillerde, harika grafikler oluşturmak için Word’ün SmartArt grafik aracını kullanmayı unutmayın.