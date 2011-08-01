Word ile ilgili faydalı içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde, Word belgesini yatay ya da dikey olarak gösterme nasıl yapılır? bu konu ile ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Word belgesi oluştururken, bazı sayfaları yatay olarak görüntülemek isteyebilirsiniz. Özellikle geniş tablo, grafik vb. içerikleriniz var ise eğer, Word belgesinde bu tip içeriklerinizin bulunduğu sayfayı yatay olarak görüntülemeniz daha faydalı olabilir. Dilerseniz hemen anlatmaya başlayalım.

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Word Belgesini Yatay ya da Dikey Gösterme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word belgesi oluşturalım ve akabinde bir metin girelim.

Birden fazla sayfaya sahip bir belge oluşturduktan sonra bu belgedeki bir sayfayı yatay olarak ayarlamak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Öncelikle belgemizdeki sayfaları, "Görünüm > Birden Çok Sayfa" özelliğini kullanarak görüntüleyelim.

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Akabinde, örneğin grafiğin bulunduğu ikinci sayfayı yatay bir hale getirmek istiyoruz. Bunun için, ilk sayfanın sonuna, son kelimeden hemen sonraki boşluğa tıklayalım ve üst menüden " Sayfa Düzeni " bağlantısını açalım.

" bağlantısını açalım. AYRICA: Word Özel Filigran Oluşturma Nasıl Yapılır? Sayfa Düzeni bağlantısında, “ Kesmeler ” özelliğinin alt penceresinde açılan “ Sonraki Sayfa ” seçeneğini işaretleyelim.

” özelliğinin alt penceresinde açılan “ ” seçeneğini işaretleyelim. Bunu, yalnızca seçtiğimiz sayfanın yatay hale gelmesi için yapıyoruz, aksi takdirde belgemizdeki bütün sayfalar yatay hale gelecektir. Sonraki Sayfa özelliği ile belgenin ilk sayfasını dikey, diğer sayfalarını yatay hale getirmiş olacağız.

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Sonraki Sayfa özelliği ile, belgemizin ikinci sayfası ilk sayfadan ayrıştırılmış bir şekilde başlangıç sayfası haline gelecek, yani belgemize “ yeni bir satır başı, yeni bir bölüm ” açmış olacağız.

” açmış olacağız. AYRICA: Word'de Resim Yazısı Ekleme Nasıl Yapılır? İkinci sayfamızın başında iken yine " Sayfa Düzeni " bağlantısından, “ Yönlendirme ” özelliğini bulalım ve görüntüleyelim.

" bağlantısından, “ ” özelliğini bulalım ve görüntüleyelim. Akabinde ise “Yatay” özelliğini aktif edelim.

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Seçili ikinci sayfamızı yatay olarak ayarladıktan sonra, belgemizdeki sayfaların görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

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İkinci sayfa, belgemizin ikinci başlangıç sayfasıdır; yani ilk sayfa dikey, ikinci sayfadan itibaren ise sayfalar yatay olarak ayarlanmış olur. Eğer yalnızca ikinci sayfayı yatay hale getirmek, kalan sayfaları yeniden dikey hale getirmek istiyor iseniz, yatay olarak ayarladığımız sayfanın sonuna gelelim yine ve son kelimeden sonraki boşluğa tıklayalım .

. AYRICA: Word Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır? Akabinde Sayfa Düzeni bağlantısından, “ Kesmeler ” özelliğini aktif edelim ve açılan pencerede “ Sonraki Sayfa ” özelliğini seçelim yine.

” özelliğini aktif edelim ve açılan pencerede “ ” özelliğini seçelim yine. Bu işlemle, yalnızca orta sayfayı yatay hale getirmiş olacağız. Yani ikinci sayfadan sonraki üçüncü sayfayı başlangıç sayfası olarak ayarlamış olacağız ve böylelikle üçüncü sayfada ayarlamalar yaparak kalan sayfaları dikey hale getirebileceğiz. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

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Sonraki Sayfa özelliği ile birlikte, belge bizi hemen üçüncü sayfanın başına atacaktır. Yani yeni bir bölüm, yeni bir satır başı elde etmiş olacağız. Üçüncü sayfanın başında, fare ile işaretlediğimiz alanda iken, Sayfa Düzeni bağlantısını açalım ve akabinde Yönlendirmeler ile “ Dikey ” seçeneğini seçelim.

bağlantısını açalım ve akabinde ile “ ” seçeneğini seçelim. Böylelikle belgemizin kalan sayfalarını dikey hale getirmiş olacağız.

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Genel olarak Görünüm menüsünden > Birden Çok Sayfa özelliğini kullanarak, Word sayfalarına baktığımızda, tıpkı yaptığımız gibi ikinci sayfanın yatay, ilk ve son sayfaların dikey olduğunu görebiliriz.

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Tabii dilerseniz bütün sayfaları yatay ya da dikey olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için hiçbir ayarlama yapmadan, "Sayfa Düzeni > Yönlendirme > Dikey - Yatay" özelliğini kullanabilirsiniz. AYRICA: Word'de Okuma Modu Nasıl Açılır? Seçili olarak belirli bir sayfayı yatay ya da dikey hale getirmek için ise, "Sayfa Düzeni > Kesmeler > Sonraki Sayfa" özelliğini kullandıktan sonra, "Sayfa Düzeni > Yönlendirmeler > Dikey - Yatay" özellikleri ile belgelerinizi dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonraki Sayfa özelliği, sayfalarınızı birbirinden ayırır ve yeni bölümü bir sonraki sayfada başlatır. Böylelikle o sayfayı yatay hale getirdiğimiz zaman hemen öncesindeki sayfa dikey halde kalacaktır.

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Word belgesini yatay ya da dikey gösterme nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.