Word üzerinde çalışırken, cümleye başlarken küçük harf ile başlasanız bile, Word otomatik olarak o cümleyi büyük harfle başlatır ya da yanlış yazdığınız bir kelimeyi otomatik olarak düzeltir. Bu durum, uzun belgeler hazırlarken bilhassa işimize yarayan bir özelliktir. Ancak eğer dilerseniz bu özelliği kapatabilirsiniz de. Bu içeriğimizde Word otomatik düzeltme ayarları nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlere aktarıyor olacağız.

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Word Otomatik Düzeltme Ayarları Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word dosyası oluşturalım ve akabinde, üst menü şeridinden "Dosya" bağlantısına tıklayalım.

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Sonrasında ise, "Seçenekler" kısmına geçiş yapalım.

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Word Seçenekleri sayfasında iken, sol menüden "Yazım Denetleme" kısmını görüntüleyelim.

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Açılan sayfada, “Otomatik Düzeltme Seçenekleri…” adlı bölüme tıklayalım.

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Otomatik düzeltme seçenekleri işlem penceresinde, metin yazarken düzeltilmesini istediğiniz dilediğiniz özelliği aktif edebilir ya da kapatabilirsiniz. Matematiksel ve Yazarken otomatik düzelt kısımlarıyla özel olarak ayarlamalar yapabilirsiniz.

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İlgili işlem penceresinde, sıklıkla yanlışı yazılan kelimeler otomatik olarak eklenmiştir ancak eğer dilerseniz sizler de yanlış yazdığınız bir kelimeyi, Word’ün otomatik düzeltmesi için ekleyebilirsiniz.

için ekleyebilirsiniz. AYRICA: Word'de Belge Karşılaştırma Nasıl Yapılır? Bunun için, “Değiştir” yazan kısma örneğin konsantrasyon kelimesinin yanlış yazılımını ekleyelim. Word’ün, biz bu kelimeyi her yazdığımızda otomatik olarak doğru kullanımı ile değiştirmesi için de, “Şununla” kısmına ise konsantrasyon kelimesinin doğru yazılışını ekleyelim. Akabinde ise "Ekle" butonuna basarak kelimeyi otomatik düzeltme sözcük havuzu listesine ekleyebiliriz.

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Bu kısmı, kelimelerin kısaltmalarını kullanmak için de düşünebilirsiniz. Örneğin, Değiştir kısmına “hipo” yazdığınızı, Şununla kısmına ise “hipotiroidizm” yazdığınızı varsayalım. Word’de “hipo” yazıp boşluk bıraktığınız anda, aslında yazmak istediğiniz kelime, yani “hipotiroidizm” yazılacaktır. Böylelikle, hızlı metin yazarken zamandan da tasarruf edebilirsiniz.

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Word Otomatik Düzeltme Kapatma

Otomatik düzeltme’yi kapatmak isterseniz eğer, aşağıdaki ekranda, “ Yazım denetleyicisi önerilerini otomatik olarak kullan. ” cümlesinin yanında bulunan kutucuktaki işareti kaldırabilirsiniz.

” cümlesinin yanında bulunan kutucuktaki işareti kaldırabilirsiniz. Eğer özelliklerin hepsini kapatmak istemiyor iseniz, otomatik düzeltme seçenekleri kısmından dilediğiniz özelliği aktif bırakabilirsiniz.

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Word otomatik düzeltme ayarları nasıl yapılır? ile ilgili aktaracaklarımız bu şekildeydi. Bilmeyen kullanıcılar için fayda sağlamasını umuyoruz.