Microsoft Word içerik yazma aracıyla ilgili yazılarımıza devam ediyoruz. Bu yazımızda, Word resim düzenleme nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız. Word üzerinde belge hazırlarken, belgenize görsel eklediğinizde bu görselleri daha dikkat çekici bir hale getirebilirsiniz. Word ile resim düzenleme sandığınızdan çok daha kolay.

AYRICA: Word Varsayılan Yazı Tipini ve Yazı Boyutunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Word Resim Düzenleme Nasıl Yapılır?

Dilerseniz, bir Word dosyası oluşturarak bunu nasıl yapacağınızı anlatmaya başlayalım. Belgemizin üst menü kısmından “Ekle” bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: Word Otomatik Düzeltme Ayarları Nasıl Yapılır?

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Ekle menüsü ile belgenize birçok şey ekleyebilirsiniz. Biz “Resimler” bağlantısına tıklayarak, belgemize bilgisayarımızdan bir resim ekleyelim.

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AYRICA: Word Belgesini Yatay ya da Dikey Gösterme Nasıl Yapılır?

Resim eklediğimizde, üst menüde otomatik olarak Resim Araçları kısmı aktif olacaktır. Bu kısımdan resimleri dilediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Eğer bu kısmı kaybeder iseniz, resmin üzerine çift tıkladığınızda Biçim aracı tekrar açılacaktır.

kısmı aktif olacaktır. Bu kısımdan resimleri dilediğimiz gibi düzenleyebiliriz. Eğer bu kısmı kaybeder iseniz, resmin üzerine çift tıkladığınızda Biçim aracı tekrar açılacaktır. Örneğin, “Resim Stilleri” bölümünden bir stil seçelim.

AYRICA: Word'de Aynı Belgenin Farklı Kısımlarında Çalışma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'e SmartArt Grafikleri Ekleme Nasıl Yapılır?

Burada, birden fazla resim stilleri ile karşılaşabilirsiniz. Bir tanesini seçerek görselimize uygulayalım.

AYRICA: Word Üst Bilgi Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word Özel Filigran Oluşturma Nasıl Yapılır?

Hemen üstte “Resim Kenarlığı” bölümünden, görselin etrafına bir kenarlık ekleyelim ve renklendirelim.

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AYRICA: Word'de Sayfayı Sütunlara Ayırma (İkiye Bölme) Nasıl Yapılır?

Sol üst köşede, “Renk” adlı bölümden, eklediğimiz görsele yeni bir renk verebilir, rengin tonunu ayarlayabiliriz.

AYRICA: Word'de Resim Yazısı Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'de Hızlı Erişim Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Yine sol üst köşede, “Düzeltmeler” kısmından, görseli bulanıklaştırabilir, netleştirebilir ve parlaklık ile kontrast ayarlamalarını yapabiliriz.

AYRICA: Word'de Belge Karşılaştırma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word Arka Plan Resmi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Son olarak düzenlemeleri bitirdiğimizde, belgemize eklediğimiz görselin son hali aşağıdaki gibi olacaktır. Sizler de belgelerinize eklediğiniz görselleri dilediğiniz tarzda düzenleyebilirsiniz. Resim Biçim Araçları kısmında birbirinden farklı özellikler bulunmaktadır, değerlendirebilirsiniz.

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AYRICA: Word Tema Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde Word resim düzenleme nasıl yapılır? sizlere adım adım aktarmaya çalıştık. Belki de birçok ücretsiz resim düzenleme programında bulamayacağınız özellikleri Word ile resimlerinize uygulayabilirsiniz. Dileriz faydalı olur sizler için.