Word uygulamasını kullanırken, varsayılan yazı tipi Calibri ve varsayılan yazı boyutunun da 11 olduğunu fark etmişsinizdir. Eğer isterseniz, Word’ün varsayılan bu yazı tipini ve yazı boyutunu değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu yazımızda, Word varsayılan yazı tipi ve yazı boyutunu değiştirme nasıl yapılır? sizlerle adım adım paylaşmak istiyoruz.

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Word Varsayılan Yazı Tipini ve Yazı Boyutunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word belgesi oluşturalım ve akabinde üst menüden “ Giriş ” kısmını aktif edelim.

” kısmını aktif edelim. Burada, “Yazı Tipi” yazan kısmın sağındaki ikona tıklayalım.

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Akabinde, “Yazı tipi, yazı tipi stili ve yazı boyutu” ayarlayabileceğiniz bir ekran karşınıza çıkacaktır. İlgili tercihlerinizi yaptıktan sonra “Varsayılan Olarak Ayarla” butonuna basın.

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Karşınıza çıkan işlem penceresinde, varsayılan yazı tipini ve boyutunu tüm Word belgeleri için değiştirmek istiyor iseniz, “Normal şablonunu kullanan tüm belgeler?” seçeneğini, yalnızca üzerinde çalıştığınız Word belgesinin varsayılan yazı tipini ve boyutunu değiştirmek istiyor iseniz eğer, “Yalnızca bu belge?” seçeneğini işaretleyerek "Tamam" butonuna basın.

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Sonuç olarak, "Giriş" kısmına gelip baktığınızda ve Word üzerinde bir kelime yazdığınızda, yazı tipinin ve boyutunun değişmiş olduğunu göreceksiniz.

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Word varsayılan yazı tipini ve yazı boyutunu değiştirme nasıl yapılır? sorusunun cevabı için paylaştığımız adımları takip ederek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.