Word üzerinde bir belge oluştururken pratik olarak oluşturduğumuz dosyayı e-posta yoluyla iletilmesi gereken yerlere göndermek isteriz. Word ile bu mümkün kılınmıştır, yani hazırladığınız belgeyi, e-posta yoluyla kişi veya kişilere farklı formatlara dönüştürerek gönderebilirsiniz. Bu yazımızda Word belgesini e-postayla gönderme nasıl yapılır? sizlerle izleyeceğiniz adımları paylaşmak istiyoruz.

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Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word belgesi oluşturalım ve akabinde belge açık iken, sol üst köşede “Dosya” bağlantısına tıklayalım.

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Açılan sol menüde “Paylaş” bölümünü görüntüleyelim.

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Daha sonra burada yine sol menüden “E-Posta” kısmını açalım.

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E-Posta ekranında, oluşturduğunuz Word belgenizi Word olarak ya da bağlantı, PDF, XPS ve son olarak da FAX’a çevirerek gönderebilirsiniz. Biz Word dosyası olarak gönderim yapalım.

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Elbette gönderim yapabilmeniz için Microsoft Outlook e-posta hesabınızın Word üzerinde açık olması ve kaydedilmiş olması gerekmektedir. Hesabınızı kaydettikten sonra, Word belgesini e-posta yoluyla göndermek istediğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

e-posta hesabınızın Word üzerinde açık olması ve kaydedilmiş olması gerekmektedir. Hesabınızı kaydettikten sonra, Word belgesini e-posta yoluyla göndermek istediğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Oluşturduğunuz e-postayı Word arayüzüne benzeyen bu kısımda dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve eklemeler yaparak gönderebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Word belgesini e-postayla gönderme nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlere faydalı olabilmesini umduğumuz detayları aktardık. Bu konu ile ilgili merak ettikleriniz var ise, yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.