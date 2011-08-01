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Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 01:13 - Tarih: 12 Nisan 2023 - Yorum: 0

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Microsoft WordWord üzerinde bir belge oluştururken pratik olarak oluşturduğumuz dosyayı e-posta yoluyla iletilmesi gereken yerlere göndermek isteriz. Word ile bu mümkün kılınmıştır, yani hazırladığınız belgeyi, e-posta yoluyla kişi veya kişilere farklı formatlara dönüştürerek gönderebilirsiniz. Bu yazımızda Word belgesini e-postayla gönderme nasıl yapılır? sizlerle izleyeceğiniz adımları paylaşmak istiyoruz.

AYRICA: Word Resim Düzenleme Nasıl Yapılır?

Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle bir Word belgesi oluşturalım ve akabinde belge açık iken, sol üst köşede “Dosya” bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: Word Varsayılan Yazı Tipini ve Yazı Boyutunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır? - 1

AYRICA: Word Otomatik Düzeltme Ayarları Nasıl Yapılır?

  • Açılan sol menüde “Paylaş” bölümünü görüntüleyelim.

AYRICA: Word İşaretlenebilir Onay Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır? - 2

AYRICA: Word'de Heceleme ile Satır Sonundaki Kelimeler Nasıl Kesilir?

  • Daha sonra burada yine sol menüden “E-Posta” kısmını açalım.

AYRICA: Word Belgesini Yatay ya da Dikey Gösterme Nasıl Yapılır?

Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır? - 3

AYRICA: Word'de Aynı Belgenin Farklı Kısımlarında Çalışma Nasıl Yapılır?

  • E-Posta ekranında, oluşturduğunuz Word belgenizi Word olarak ya da bağlantı, PDF, XPS ve son olarak da FAX’a çevirerek gönderebilirsiniz. Biz Word dosyası olarak gönderim yapalım.

AYRICA: Word'e SmartArt Grafikleri Ekleme Nasıl Yapılır?

Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır? - 4

AYRICA: Word Üst Bilgi Ekleme Nasıl Yapılır?

  • Elbette gönderim yapabilmeniz için Microsoft Outlook e-posta hesabınızın Word üzerinde açık olması ve kaydedilmiş olması gerekmektedir. Hesabınızı kaydettikten sonra, Word belgesini e-posta yoluyla göndermek istediğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
  • Oluşturduğunuz e-postayı Word arayüzüne benzeyen bu kısımda dilediğiniz gibi düzenleyebilir ve eklemeler yaparak gönderebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

AYRICA: Word Özel Filigran Oluşturma Nasıl Yapılır?

Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır? - 5

AYRICA: Word'de Sayfa Kenar Boşlukları Ayarlama Nasıl Yapılır?

Word belgesini e-postayla gönderme nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlere faydalı olabilmesini umduğumuz detayları aktardık. Bu konu ile ilgili merak ettikleriniz var ise, yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.


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