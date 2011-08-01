Word üzerinde çalışırken, Word varsayılan belge biçimlendirme modundadır. Yani, Word klasik temasını kullanarak, çalışmalarımızı hazırlarız. Eğer istersek, Word’e ait hazır temalardan ve de biçimlendirme örneklerinden birisini tercih ederek, belge biçimlendirmesi yapabiliriz. Bu içeriğimizde sizlerle, Word belge biçimlendirme nasıl yapılır? Word belge teması nasıl değiştirilir? faydalı olmasını dileyerek, paylaşmak istiyoruz.

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Word Belge Biçimlendirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, örnek bir Word belgesi hazırlayalım. Örnek Word belgesi üzerinden, belge biçimlendirmesi nasıl yapabilirsiniz? anlatmaya başlayalım.

Word dosyasında iken, üst menüden, “Tasarım” sekmesine giriş yapalım.

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Devam edelim ve Tasarım ekranı ile birlikte açılan, hemen sol alt kısımdaki, “Temalar” özelliğine tıklayalım.

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Burada, belgenize uygulamak istediğiniz tema modellerini bulabileceksiniz. Örnek bir tema modeli seçerek, belgemize uygulayalım.

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Akabinde, temayı seçtikten sonra, üst kısımda beliren, belge biçim örneklerinden bir tanesini seçelim.

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Seçtiğimiz tema ve belge biçiminden sonra, dilersek biçimi özelleştirebilmek için, hemen sağ üst köşedeki, “Renkler” ve “Yazı Tipleri” bölümünden, dilediğimiz ayarları yapabiliriz.

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Örneğin, “Renkler” bölümünden, tema rengini değiştirebiliriz.

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Yine, “Yazı Tipleri” bölümünden de, biçim verdiğimiz belgenin yazı tipini değiştirebiliriz.

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Son olarak, eğer uyguladığınız bu tema ve biçim modunu varsayılan olarak kullanmak istiyor iseniz, bunun için, sağ üst kısımda, “Varsayılan Olarak Ayarla” özelliğine tıklayalım.

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Tema ve biçim modunun, tüm Word belgeleri için varsayılan moduna ayarlanması için, “Evet” butonuyla onaylayalım. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde sizlerle, Word belge biçimlendirme nasıl yapılır? uygulamanız gereken adımları paylaştık. Word kullanıcıları için, faydalı olmasını diliyoruz.