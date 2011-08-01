Office programlarında, pano adlı bir özellik bulunur. Office kullanıcıları, pano ögesini kullanarak, oluşturduğu belge üzerindeki verileri kopyalayıp, bir başka belgeye yapıştırabilir, kopyaladığı ögeleri kontrol edebilir. Bu içeriğimizde, Word üzerinde pano nasıl kullanılır? Veriler panoya nasıl kopyalanır? detayları ile aktarmak istiyoruz.

AYRICA: Word Varsayılan Dosya Kaydetme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Word üzerinde, birden fazla, aynı verileri içeren bir belge hazırlamak istediğimizde, pano özelliği bize yardımcı olabilir. Mevcut belge içerisinde, en fazla 24 öge kopyalanabilir ve diğer belgeye aktarılabilir.

AYRICA: Word Paragrafa Kenarlık Ekleme Nasıl Yapılır?

Yeniden panoyu kullanarak, daha fazla verileri aktarmak istediğimizde, daha önce eklemiş olduğumuz verileri panodan silmemiz gerekir. Peki, pano kullanılarak veriler nasıl kopyalanır? Daha iyi kavramanız için, örnekler üzerinden gidelim istiyoruz.

AYRICA: Word Belgesini E-Postayla Gönderme Nasıl Yapılır?

Microsoft Word Pano Nedir? Pano Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, mevcut Word belgemizi açalım ve ögeleri kopyalayabilmek için, sol üst köşede “Pano” aracının yanındaki pano düğmesine tıklayalım.

AYRICA: Word Resim Düzenleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word Varsayılan Yazı Tipini ve Yazı Boyutunu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Simgeye tıkladıktan sonra, sol kısımda pano ekranı açılacaktır, ögeleri kopyaladığımızda, kopyalamış olduğumuz her bir ögeyi burada görebileceğiz. Devam edelim…

AYRICA: Word Otomatik Düzeltme Ayarları Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word İşaretlenebilir Onay Kutusu Ekleme Nasıl Yapılır?

Pano ekranı açık iken, kopyalamak istediğimiz ögeleri seçip, fare ile sağ tık yapıp, “Kopyala” ya da CTRL + C tuş kombinasyonları ile kopyalayalım.

AYRICA: Word'de Heceleme ile Satır Sonundaki Kelimeler Nasıl Kesilir?

AYRICA: Word Belgesini Yatay ya da Dikey Gösterme Nasıl Yapılır?

Kopyaladığımız her öge, hemen sol kısımda, pano üzerine ekleniyor olacak. Kontrol edelim…

AYRICA: Word'de Aynı Belgenin Farklı Kısımlarında Çalışma Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word'e SmartArt Grafikleri Ekleme Nasıl Yapılır?

Kopyalama işlemi tamamlandıktan sonra, ögeleri eklemek istediğimiz diğer belgeyi açalım ve pano düğmesine tıklayarak, panoyu ve kopyaladığımız ögeleri görüntüleyelim.

Akabinde, ögeler arasından, belgeye eklemek istediğimiz verinin üzerine gelip tıklayalım ve “Yapıştır” seçeneğini tercih edelim. Hepsi bu kadar… Bu işlemleri tek tek uyguladığınızda, seçmiş olduğunuz ögelerin hepsi yeni belge üzerine eklenecektir.

AYRICA: Word Üst Bilgi Ekleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Word Özel Filigran Oluşturma Nasıl Yapılır?

Panoya en fazla 24 öge eklenebilmektedir. Şöyle ki; 24 öge kotasını doldurduğunuzda, yeni öge ekleyebilmek için, eski verileri silmeniz gerekir. Pano; Office programlarının, bilhassa Word kullanıcılarının işine yarayabileceği muazzam bir özelliktir. Word pano nedir? Word üzerinde pano nasıl kullanılır? değerlendirmek isteyen kullanıcılar için ayrıntıları ile aktarmak istedik. PowerPoint, OneNote gibi diğer Office programları için de pano özelliği aynı yöntem ile kullanılabilir.