Office programları arasında, sıklıkla kullandığımız Word; çalışma belgeleri hazırlarken, bize birçok önemli özellik sunmaktadır. Bu özelliklerden birisi de, biçim boyacısı özelliğidir. Bu içeriğimizde, sizlerle Word biçim boyacısı nedir? Nasıl kullanılır? detaylı bir örnek üzerinden anlatmak istiyoruz.

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Word biçim boyacısı özelliği; belirli bir metin üzerinde yaptığınız değişiklikleri, (örneğin; kalın yazma, italik yazma, renkli yazma, farklı biçim stilleri kullanma vb.) kopyalayıp, başka bir metin üzerinde uygulamanıza izin verir.

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Böylelikle, çalışma belgenizdeki verileri tek tek biçimlendirmekle uğraşmak yerine, biçim boyacısı özelliğini kullanarak, kısayoldan dilediğiniz metin ve grafiklere aynı biçimlendirmeleri uygulayabilirsiniz.

Aslında ne demek istiyoruz? gelin basit bir örnek üzerinden aktaralım dilerseniz.

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Word Biçim Boyacısı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, Word üzerinde bir çalışma belgesi açıyoruz ve örnek bir metin girip, metin üzerinde dilediğimiz biçimlendirmeleri yapıyoruz. ( Renkli yazma – italik – kalın vb. yazma )

üzerinde bir çalışma belgesi açıyoruz ve örnek bir metin girip, metin üzerinde dilediğimiz biçimlendirmeleri yapıyoruz. ( ) AYRICA: Word Varsayılan Dosya Kaydetme Konumu Değiştirme Nasıl Yapılır? Diyelim ki, bu metne uyguladığımız biçimlendirme stilini, hemen bir başka metne de uygulamak istiyoruz. Bunun için, biçimlendirme yaptığımız metni işaretlemeliyiz ve akabinde, sol üst köşedeki, “Biçim Boyacısı” özelliğine tıklamalıyız.

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Biçim boyacısı aktifleştiğinde, bir önceki metindeki biçimlendirme stillerini, uygulamak istediğimiz metnin üzerine gelip, ilgili metni fare ile işaretliyoruz ve fareyi bırakıyoruz. Fareyi bıraktığımız anda, kopyalamış olduğumuz biçim stilinin, seçtiğimiz metne uygulanmış olduğunu göreceğiz. Hepsi, bu kadar…

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Biçim boyacısı özelliği, pratik kullanım açısından oldukça faydalı bir özelliktir diyebiliriz. Word üzerinde çalışırken; ister grafik olsun, ister metin olsun, birçok biçimlendirme stilini, biçim boyacısını kullanarak metnin dilediğiniz bölümüne uygulayabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Word biçim boyacısı nedir? Biçim boyacısı nasıl kullanılır? bir örnek üzerinden anlatmaya çalıştık. Faydalı olmasını dileriz.