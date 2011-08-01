Bilgisayarda iken, yoğun olarak kullandığımız bölüm görev çubuğudur diyebiliriz. İlgili bölümde, sık kullandığımız uygulamaları, klasörleri sabitleştirir ve onları istediğimiz gibi sıralayabiliriz ancak eğer ister isek, görev çubuğunu şeffaf da yapabiliriz. Bu içeriğimizde, sizlerle Windows 10 görev çubuğu şeffaflaştırma nasıl yapılır? Görev çubuğunu saydamlaştırma nasıl yapılır? izlemeniz gereken adımları paylaşıyor olacağız.

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Windows 10 işletim sistemi yüklü olan bilgisayarınızda, görev çubuğunu saydam yapabilmek için, öncelikle üçüncü taraf bir uygulama indirmeliyiz. Gelin, hep birlikte adımları tek tek uygulayalım dilerseniz.

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Windows 10 Görev Çubuğunu Şeffaf Yapma - Saydam Hale Getirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, Windows arama çubuğuna, Microsoft Store yazalım ve Microsoft’un uygulama mağazasına giriş yapalım.

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Devamında, arama kutusuna "TranslucentTB” yazalım.

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Uygulamayı indirip, kuralım. Ücretsiz bir uygulamadır, o nedenle herhangi bir ücret vermenize gerek yok.

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İndirdikten sonra, TranslucentTB uygulamasını açalım ve uygulamanın açılmasıyla birlikte açılan bildirim penceresini okuyup, “Devam Et” butonuna tıklayalım.

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Bu noktadan sonra, bilgisayarınızın sağ alt kısmında beliren, uygulamaya ait bir simge göreceksiniz. Buradan, çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Örneğin, görev çubuğunu şeffaf yapabilmek için, bu simgeye tıklayalım.

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TranslucentTB simgesine tıkladığımızda, görev çubuğunu şeffaf yapabilmek için, “Masaüstü” seçeneğine tıklayalım. Sonrasında ise masaüstü ile birlikte, karşı pencerede açılan, “Şeffaf” özelliğini tercih edelim.

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İlgili özelliği tercih ettikten sonra, görev çubuğunun şeffaf hale geldiğini görüyoruz. Hepsi bu kadar.

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Bu içeriğimizde sizlerle, TranslucentTB ile Windows 10 görev çubuğu nasıl şeffaf yapılır? Görev çubuğu nasıl saydamlaştırılır? detayları ile aktarmaya özen gösterdik. Sizler de, paylaştığımız bu adımları takip ederek, görev çubuğunu şeffaflaştırabilirsiniz.