Bilgisayar kullanırken, metin boyutu Windows 10 yüklü bir bilgisayarda, varsayılan modundadır. Ancak, eğer ki, olası bir göz probleminiz var ise, metinleri okumakta zorlanıyor iseniz ya da odaklanmakta güçlük yaşıyor iseniz, Windows 10 metin boyutu değiştirme nasıl yapılır? merak ediyor olabilirsiniz. Sizler için, bu sorunun cevabını detayları ile kaleme alıyor olacağız.

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Windows 10 Metin Boyutu Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, bilgisayarda iken, başlangıç tuşuna basalım ve akabinde, “Ayarlar” ögesini görüntüleyelim.

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Ayarlar ekranından devam ederek, “Erişim Kolaylığı” kategorisine giriş yapalım.

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Geldiğimiz sayfada, “Metni büyüt” bölümünden, ekrandaki kaydırıcıyı sürükleyerek, metin boyutunu dilediğimiz gibi artıralım.

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Son olarak, bilgisayar ekranındaki metin boyutunun, buna bağlı olarak da sayfa boyutlarının artmış olduğunu göreceksiniz. Ayarlamayı, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tercih tamamen, sizin.

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Eğer gözleriniz, ekrandaki yazıların küçük olmasından dolayı aşırı yoruluyor ise, Windows 10 yüklü bilgisayarınızda, metin boyutunu dilediğiniz gibi ayarlayarak kullanabilirsiniz. Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 metin boyutu değiştirme nasıl yapılır? adım adım paylaşmaya özen gösterdik. Faydalı olmasını arzu ediyoruz.