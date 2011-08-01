Windows 10’da, eğer isterseniz kolaylıkla, fare boyutu ve fare rengini değiştirebilirsiniz. Böylelikle, bilgisayarda adeta elimiz kolumuz görevini gören fare işaretçisini özelleştirebilecek ve de odak gücünüzü daha da artırabileceksiniz. Bu içeriğimizde, Windows 10 fare boyutu ve fare rengi değiştirme nasıl yapılır? sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

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Windows 10 varsayılan fare işaretçisi, klasik görünümünde işinize yarıyor olsa da, eğer olası göz probleminiz var ise fare boyutunu artırabilirsiniz. Bilgisayarda gezinirken, fare görünümünün daha dikkat çekici olmasını istiyor iseniz, fare rengini de değiştirebilirsiniz. Fare işaretçisi için yeni bir biçim seçtiğinizde, imleç biçiminin de değiştiğini fark edeceksiniz. Peki, fare boyutu ve fare rengi nasıl değiştirilir? anlatmaya başlayalım dilerseniz.

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Windows 10 Fare Boyutu ve Fare Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle, bilgisayarın başlangıç tuşuna tıklayalım ve akabinde, “Ayarlar” ögesine gelelim.

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Devam edelim ve Ayarlar ekranı ile birlikte açılan çok çeşitli kategoriler arasından, “Cihazlar” kategorisini bulalım.

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Cihazlar sayfasında iken, sol menüden, “Fare” seçeneğini tercih edelim.

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Fare ile ilgili bölümü açtığımızda, hemen sağ üst kısımdaki “İlgili ayarlar” bölümünden, “Fare ve imleç boyutunu ayarla” özelliğini görüntüleyelim.

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Son olarak, “Fare işaretçisi” ekranından, fare ve imleç boyutunu artırabilir; yine ilgili bölümde, fare rengini değiştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 fare boyutu ve fare rengi değiştirme nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya özen gösterdik. Faydalı olmasını diliyoruz.