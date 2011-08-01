Windows 10’un Fotoğraflar uygulaması, kullanımı gayet pratik olan birçok işlevselliğe sahiptir. Örneğin, sık sık resim kırpma - düzenleme gibi rutin işleriniz var ise, başka bir fotoğraf düzenleme aracına gerek kalmaksızın Windows 10’un Fotoğraflar uygulamasını kullanarak bunu yapabilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle, Windows 10 Fotoğraflar uygulaması ile resim kırpma nasıl yapılır? detaylı olarak aktarıyor olacağız.

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Windows 10’un klasik fotoğraf görüntüleme aracı olan Fotoğraflar uygulaması, kullanmak isteyenler için oldukça kullanışlı diyebiliriz. Güvenilirliğinden emin olmadığınız üçüncü taraf uygulamalar yerine, basit işleriniz için Windows 10’un kendi uygulamasını kullanarak, resimlerinizi düzenleyebilirsiniz.

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Dilerseniz, bunu nasıl yapabileceğinize dair, izlemeniz gereken adımları gösterelim istiyoruz.

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Windows 10 Resim Kırpma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, kırpma yapmak istediğimiz bir görselin üzerine gelip, sağ tık yaptıktan sonra, “Birlikte aç” komutuyla beraber “Fotoğraflar” uygulamasını tercih ediyoruz.

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Görseli, fotoğraf düzenleme aracında görüntülüyoruz ve üst menüden resim düzenleme ikonuna tıklıyoruz.

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Resim düzenleme aracına tıkladığımızda, karşımıza ilk olarak “kırpma” yapabileceğimiz bir bölüm gelir. Üst menüden de kontrol edebilirsiniz.

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Görseli serbest stilde kırpmak ister iseniz, mouse ile birlikte görselin kenarlarını sürükleyebilirsiniz. Ancak, belirli bir boyutta kırpma yapabilmek için, “Serbest” yazılı kısma tıklamanız gerekir.

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Burada, sosyal medyada sıklıkla kullanılan boyut oranlarına göre, görselinizi kırpabilirsiniz.

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Son olarak ise, sağ üst köşede, düzenleme yaptığınız görseli, dilediğiniz tercihe bağlı olarak kaydedebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

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Bu içeriğimizde sizlerle, Windows 10 resim kırpma nasıl yapılır? örnek bir anlatım üzerinden detayları ile paylaşmak istedik. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını diliyoruz.