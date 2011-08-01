Windows 10 kullanırken, klavye dilinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin ben, yaygın olarak kullanılan Q klavyesi yerine F (Türkçe) klavyesini kullanmayı tercih ediyorum. Farklı sebeplerle klavye dilini değiştirmek isteyenler için, bu içeriğimizde sizlerle Windows 10 klavye dili nasıl değiştirilir? bu konu hakkında uygulamalı adımları gösteriyor olacağım.

AYRICA: Windows 10 Masaüstü Simgelerini Büyütme ve Küçültme Nasıl Yapılır?

Windows 10 Klavye Dili Değiştirme Nasıl Yapılır?

Windows 10’da kurulum yaptığınızda sizden varsayılan olarak bir dil seçmeniz istenir. Başlangıçtaki ayarları elbette daha sonra değiştirebilmeniz mümkündür.

AYRICA: Windows 10'da Metin İmleç Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Eğer klavye dilinizi değiştirmek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Sizlerle klavye dilini değiştirebilmek için iki önemli yolun adımlarını detaylı olarak paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım.

AYRICA: Windows 10 Başlangıç Ekranını Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

Windows 10 Klavye Dili Değiştirme Birinci Yol

Öncelikle, Windows tuşuna basarak Ayarlar’ı açalım.

AYRICA: Windows 10 Fare Tekerlek Hızı Ayarlama Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 Gezinti Bölmesi Açma ve Kapama Nasıl Yapılır?

Ayarlar modunu açtığımızda, "Zaman ve Dil" adlı kategoriyi seçelim.

AYRICA: Windows 10 Dosya Uzantısı Gösterme ve Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 Hızlı Erişim Araç Çubuğu Özelleştirme Nasıl Yapılır?

Açılan ekranda, sol menüden "Dil" bağlantısına tıklayalım.

AYRICA: Windows 10 Ekran Görüntüsü Alma Nasıl Yapılır? (Programsız)

AYRICA: Windows 10'da Hangi Uygulamalardan Bildirim Alacağımızı Seçelim

Dil bağlantısını açtığımızda, en altta kırmızı kutu içerisine aldığımız kısma gelelim ve "Seçenekler" düğmesine basalım.

AYRICA: Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

AYRICA: Windows 10 RAM Hız (MHz) Değerini Öğrenelim

Seçenekler düğmesi ile açılan pencerede, "Klavye Ekle" bağlantısını açarak dilediğiniz klavye dilini ekleyebilmeniz mümkündür. Ben yaygın olarak kullanılan Q ve F klavyelerini ekliyorum.

AYRICA: Windows 10'da Dokunmatik Yüzeyi Kapatalım

AYRICA: Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

Eğer yalnızca bir klavye kullanmak istiyor iseniz, eklemiş olduğunuz klavye dillerini kaldırabilir, yalnızca kullandığınız klavyeyi aktif bırakabilirsiniz.

bırakabilirsiniz. Bunun için "Klavyeler" bağlantısı altında, kullandığınız dil dışındaki klavye dil seçeneklerinin üzerine tıklayarak "Kaldır" seçeneği ile kullanmadığınız klavye dillerini kaldırabilirsiniz. Böylelikle olası klavye değişimi sorunlarını da yaşamamış olursunuz.

AYRICA: Windows 10'da Sistem Bilgisi Nedir? Ne İşe Yarar?

Peki, birden fazla klavye kullanıyorsanız? Merak etmeyin! Kısayoldan, eklediğimiz klavye dilleri arasında değişim yapabilmek için, bilgisayarımızın görev çubuğu panosundaki TUR - TRF ayarına tıklayarak, klavye dillerini değiştirebiliriz. Örnek bir görseli hemen aşağıya bırakıyorum.

ayarına tıklayarak, klavye dillerini değiştirebiliriz. Örnek bir görseli hemen aşağıya bırakıyorum. Ben F Klavye kullandığım için, görev çubuğunda TUR - TRF yazıyor. Eğer siz Q Klavye kullanıyor iseniz, görev çubuğunda TUR - TRQ yazacaktır.

Windows 10 Klavye Dili Değiştirme İkinci Yol

Windows 10’da klavye değiştirmenin ikinci yolu için ilk adım olarak, Windows Ayarlar’ı açalım.

Ayarlar menüsü içerisinde, "Cihazlar" kategorisine gelelim.

Cihazlar ekranında, sol menüden "Yazma" bağlantısına tıklayalım.

Yazma ekranını aktifleştirdiğimizde, klavye ayarlarını yapılandırabileceğimiz bir pencere karşımıza çıkar. En alta gelelim ve Gelişmiş klavye ayarları bağlantısına tıklayalım.

Gelişmiş klavye ayarları, eklediğimiz klavye dilleri arasında değişim yapabilmemizi sağlar. Klavye dilini değiştirmek istiyor iseniz, gelişmiş klavye ayarları bağlantısından eklediğiniz klavye dilleri arasından dilediğiniz dili seçebilirsiniz.

istiyor iseniz, gelişmiş klavye ayarları bağlantısından eklediğiniz klavye dilleri arasından dilediğiniz dili seçebilirsiniz. Aşağıda, görselde göründüğü üzere, Dil listesi (önerilen) bağlantısını açtığınızda, eklediğiniz klavye dillerinden birisini seçerek, klavye dilini değiştirmiş olursunuz.

Windows 10 klavye dili değiştirme nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlerle detaylı olarak bu konuyu paylaştık. Windows 10 klavye nasıl değiştirilir? Windows 10 klavye nasıl Q yapılır? gibi soruların cevaplarını arayan, bilmeyen ve hep karıştıran kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz. Eğer klavye ayarlarını nasıl değiştireceğinizi hep unutuyor iseniz, Windows arama çubuğuna gelişmiş klavye ayarları yazmayı aklınıza not edin.