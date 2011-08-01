Windows 10'da "Sistem Bilgisi" bölümüne denk gelmiş olabilirsiniz. Bu yüzden, sistem bilgisi nedir, ne işe yarar, diye merak ediyor da olabilirsiniz. Oldukça yararlı bir bölümdür. Bilgisayarınızdaki donanımsal, yazılımsal neredeyse birçok konu hakkında bilgi almanızı sağlamaktadır. Yani donanım kaynakları, bileşenler v.b. gibi konular çerçevesinde bilgi edinmenize yardımcı olmaktadır.

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Windows 10'da Sistem Bilgisi Nedir? Ne İşe Yarar?

1) Öncelikle aramaya "Sistem Bilgisi" yazalım ve ilgili bölüme gidelim.

2) Karşımıza sistemimiz hakkında tüm bilgiler çıkacaktır.