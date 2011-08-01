Windows 10 ile bir süre önce gelen "Windows Sonic" adlı özellik, kulaklık ile daha iyi bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Belki birçok kişinin bu özellikten haberi bile yoktur. Ancak belirtmek gerekiyor ki, daha iyi bir ses deneyimi için, bu özelliği, kaliteli bir kulaklık ile denemekte de fayda var. Aşağıdaki adımları takip ederek, Windows Sonic özelliğini aktive edebilirsiniz.

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Windows Sonic Nedir? Ne İşe Yarar?

Öncelikle Ses ikonuna sağ tık yapıyoruz. Ardından Uzamsal ses (Kapalı) sekmesine geldikten sonra, Kulaklıklar için Windows Sonic seçeneğini aktif kılın. Başka bir işleme gerek bulunmuyor. İlgili bölüme ait görsel aşağıdadır.

"Windows Sonic nedir?" başlıklı bu yazımızda, özellikle kulaklığından verim alamayanlar için, bu özelliği hatırlatmak istedik. Birçok kişi çok farklı ve verimli bir deneyim yaşadığını dile getiriyor İnternet üzerinde. Ancak bunun için ise kaliteli bir kulaklığın da önemini tekrar vurgulamak gerekmektedir.