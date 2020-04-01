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Windows 10 Türkçe ISO Dosyası İndir (Yasal ve Güvenli)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:35 - Tarih: 20 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Windows 10 Türkçe ISO Dosyası İndirİnternet üzerinde birçok yasal olmayan Windows 10 Türkçe ISO Dosyası olabilir. Ancak bu tip dosyalar, güvenlik ve performans riskini de beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden, Windows 10 Türkçe ISO Dosyası indirmek için sadece Microsoft'un resmi web sayfasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle buraya tıklayarak, ilgili indirme sayfasına gidiniz. Akabinde aşağıdaki yönergeleri izleyerek, kendinize uygun olan ISO dosyasını tamamen Türkçe olarak indirebilirsiniz.

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Windows 10 Türkçe ISO Dosyası İndir (Yasal ve Güvenli)

1) Sürüm seçin > Windows 10 > Onayla butonuna tıklayın.

Windows 10 Türkçe İndir

2) Ürün dilini seçin > Türkçe > Onayla butonuna tıklayalım tekrar.

Windows 10 Türkçe ISO İndir

3) Windows 10 Türkçe başlığı altındaki butonlar ile indirme sağlayabiliriz.

Windows 10 Türkçe 32 Bit 64 Bit İndir

Bu şekilde, tamamen yasal ve %100 Türkçe Windows 10 ISO dosyasını bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz. İlgili dosyayı format flashı yapmak için kullanabilirsiniz. Faydalı olmasını temenni ediyoruz. Sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

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