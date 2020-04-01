İnternet üzerinde birçok yasal olmayan Windows 10 Türkçe ISO Dosyası olabilir. Ancak bu tip dosyalar, güvenlik ve performans riskini de beraberinde getirebiliyor. Bu yüzden, Windows 10 Türkçe ISO Dosyası indirmek için sadece Microsoft'un resmi web sayfasını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle buraya tıklayarak, ilgili indirme sayfasına gidiniz. Akabinde aşağıdaki yönergeleri izleyerek, kendinize uygun olan ISO dosyasını tamamen Türkçe olarak indirebilirsiniz.

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Windows 10 Türkçe ISO Dosyası İndir (Yasal ve Güvenli)

1) Sürüm seçin > Windows 10 > Onayla butonuna tıklayın.

2) Ürün dilini seçin > Türkçe > Onayla butonuna tıklayalım tekrar.

3) Windows 10 Türkçe başlığı altındaki butonlar ile indirme sağlayabiliriz.

Bu şekilde, tamamen yasal ve %100 Türkçe Windows 10 ISO dosyasını bilgisayarımıza indirmiş oluyoruz. İlgili dosyayı format flashı yapmak için kullanabilirsiniz. Faydalı olmasını temenni ediyoruz. Sorularınız varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.