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Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:30 - Tarih: 04 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?Windows 10 ile birlikte gelen "etkin saatler" kesinlikle faydalı bir seçenek. Özellikle güncellemelerden sonra yeniden başlatma konusunda sistemin otomatik aksiyon almasını istiyorsanız, Windows 10 etkin saatler özelliğini kullanabilirsiniz. Bu şekilde, uygulama, sistemi hangi saatler aralığında kullandığınızı tespit edecek ve ilgili saatler içerisinde, yeniden başlatma olmayacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10 etkin saat ayarlama konusunda bilgi edinebilir ve hemen aksiyon alabilirsiniz.

Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

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Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle başlat menüsüne tıklıyoruz.

Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

2) Ayarlar butonuna tıklayalım ardından.

Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

3) Güncelleştirme ve Güvenlik bölümüne giriş yapalım.

Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

4) Etkin saatleri değiştir butonuna tıklıyoruz.

Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

5) İlgili seçeneği Açık konuma getirebilirsiniz.

Windows 10 Etkin Saatleri Ayarlama Nasıl Yapılır?

Bu içeriğimizde, Windows 10'da etkin saatleri ayarlama nasıl oluyor, bunu öğrenmiş olduk. Sisteminizin, güncellemeler ardından, etkin zamanlarda yeniden başlatılmaması için, ilgili özelliği kullanmanızı tavsiye edebiliriz.

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