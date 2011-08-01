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Windows 10'da Hangi Uygulamalardan Bildirim Alacağımızı Seçelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:00 - Tarih: 22 Kasım 2020 - Yorum: 0

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Windows 10'da Hangi Uygulamalardan Bildirim Alacağımızı SeçelimWindows 10'da bildiğiniz gibi, bildirim özelliği mevcut. Yani birtakım uygulamalara ait bildirimler, sağ menüde görüntülenmektedir. Ancak dilerseniz, bu uygulamaların hangileri olabileceğini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Dilediğiniz uygulamalardan, bildirim almak istemeyebilirsiniz. Bunun için, bu uygulamaları bildirim bazında Kapalı konuma getirmeniz yeterli olacaktır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Windows 10'da hangi uygulamalardan bildirim almak istediğinizi seçiniz.

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Windows 10'da Hangi Uygulamalardan Bildirim Alacağımızı Seçelim

1) Öncelikle Bildirimleri yönet bağlantısına tıklayın.

Windows 10'da Hangi Uygulamalardan Bildirim Alacağımızı Seçelim

2) Bu gönderenlerden bildirim al bölümü ile seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Windows 10'da Hangi Uygulamalardan Bildirim Alacağımızı Seçelim

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