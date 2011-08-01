Windows 10 ile ilgili faydalı içeriklerimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde Windows 10 başlangıç ekranını boyutlandırma nasıl yapılır? bu konuyla ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız. Windows 10 kullanırken, Başlat menüsünü aktif olarak açıyor iseniz eğer, başlangıç ekranının boyutunu biraz daha büyütmeyi ya da küçültmeyi isteyebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları anlatmaya başlayalım.

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Windows 10 Başlangıç Ekranını Boyutlandırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, masaüstü konumdayken Windows Başlat tuşuna basalım ve Başlangıç ekranını görüntüleyelim.

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Başlangıç ekranını boyutlandırmak için ekranın sağ ve üst kısmına fareyi getirelim ve iki yönlü ok işareti çıkınca ekranı üste ve sağa doğru sürükleyelim.

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Ekranı sürükleyerek büyüttüğümüzde, elde ettiğimiz sonuç aşağıdaki gibi oldu. Dilerseniz ekranın yalnızca üst kısmını sürükleyerek Başlangıç ekranını boyutlandırabilirsiniz.

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Son olarak, eğer başlangıç ekranını tam ekran olarak kullanmak isterseniz, bunun için Başlangıç menüsünden " Ayarlar " bağlantısını açın.

" bağlantısını açın. Akabinde, "Kişiselleştirme" ekranını seçin.

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Kişiselleştirme ekranında, sol menüde Başlat kısmına gelin ve açılan ekranda, “Başlangıç’ı tam ekran kullan” seçeneğini Açık hale getirin.

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Windows 10 başlangıç ekranını boyutlandırma nasıl yapılır? ile ilgili işlemler bu kadar. Dileriz faydalı bir bilgi olmuştur sizler için. Merak ettiğiniz konular var ise, yorum alanından bizlere ulaştırabilirsiniz.