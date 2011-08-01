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Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:00 - Tarih: 26 Nisan 2020 - Yorum: 0

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Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?Windows 10'da bir şeyler yolunda gitmediğinde, sistem geri yükleme aracı ile bilgisayarınızın normal çalıştığı bir zaman dilimine geri dönebilmek mümkün. Ancak kimi zamanlar, bunun yerine, format atmak daha kesin ve tercih edilebilir bir yöntem olmuştur. Eğer ki, bu zamana kadar sistem geri yükleme özelliğini kullanmadı iseniz ve gerekli de görmüyorsanız, bilgisayarınızda bu özelliğin çalışmasını engelleyebilir, kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Windows 10 sistem geri yükleme kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Oldukça kolay bir işlemdir.

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Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Bilgisayar ikonuna sağ tık yapın ve Özellikler'e tıklayın.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Sol menüdeki Gelişmiş sistem ayarları bağlantısına tıklayın.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Sistem Koruması sekmesine geçiş yapın.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

4) Windows 10'u kullandığınız diskinizi seçin.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

5) Yapılandır... butonuna tıklayın.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

6) Sistem korumasını devre dışı bırak seçeneğini onaylayın.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

7) Tamam butonuna tıklayarak ilerleyin ve işlemleri tamamlayın.

Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, sistem geri yükleme özelliği kapatıldıktan sonra, bilgisayarınızda herhangi bir problem olduğu zamanlar, geri dönüş mümkün olmayacak ve kalıcı çözüm için format yolu görünecektir. Bu yüzden kesin karar verdikten sonra bu işlemi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz.

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