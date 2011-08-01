Windows 10'da bir şeyler yolunda gitmediğinde, sistem geri yükleme aracı ile bilgisayarınızın normal çalıştığı bir zaman dilimine geri dönebilmek mümkün. Ancak kimi zamanlar, bunun yerine, format atmak daha kesin ve tercih edilebilir bir yöntem olmuştur. Eğer ki, bu zamana kadar sistem geri yükleme özelliğini kullanmadı iseniz ve gerekli de görmüyorsanız, bilgisayarınızda bu özelliğin çalışmasını engelleyebilir, kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Windows 10 sistem geri yükleme kapatmak için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz ve uygulamanız yeterli olacaktır. Oldukça kolay bir işlemdir.

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Windows 10'da Sistem Geri Yükleme Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Bilgisayar ikonuna sağ tık yapın ve Özellikler'e tıklayın.

2) Sol menüdeki Gelişmiş sistem ayarları bağlantısına tıklayın.

3) Sistem Koruması sekmesine geçiş yapın.

4) Windows 10'u kullandığınız diskinizi seçin.

5) Yapılandır... butonuna tıklayın.

6) Sistem korumasını devre dışı bırak seçeneğini onaylayın.

7) Tamam butonuna tıklayarak ilerleyin ve işlemleri tamamlayın.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, sistem geri yükleme özelliği kapatıldıktan sonra, bilgisayarınızda herhangi bir problem olduğu zamanlar, geri dönüş mümkün olmayacak ve kalıcı çözüm için format yolu görünecektir. Bu yüzden kesin karar verdikten sonra bu işlemi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz.