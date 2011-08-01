Windows 10 kurulu olan cihazınızdaki dokunmatik yüzey (touchpad) kullanılmadığı zamanlarda, sinir bozucu durumlara sebep olabilir. Yani eliniz değdiği zaman, imlecin yer değiştirmesi v.b. gibi yanlış aksiyon alınmasını beraberinde getirebilir. Bu yüzden dilerseniz, Windows 10 dokunmatik yüzey kapatmak mümkün kılınmıştır. Bunun için öncelikle bilgisayarınızda, Synaptics uygulamasının kurulu olduğundan emin olmalısınız. Akabinde aşağıdaki adımları izleyerek, touchpad kapatma işlemini öğrenebilir ve uygulayabilirsiniz.

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Windows 10'da Dokunmatik Yüzeyi Kapatalım

1) İşaretleme Aygıtı Ayarları sekmesine tıklıyoruz.

2) Akabinde "gçrsz kl" adlı butona bir kere tıklayalım.

3) Açılan uyarıyı okuyup, Tamam butonuna tıklıyoruz

4) Son olarak Uygula ve ardından Tamam'a tıklıyoruz.

Yukarıdaki adımları izleyip, uyguladıktan sonra dokunmatik yüzey kalıcı olarak devre dışı kalacaktır. Ancak kullanmak istediğiniz zaman, aynı bölümü ziyaret ederek, tekrar touchpad açmak mümkündür.