Windows 10’a ait, Fotoğraflar, basit ve sade kullanım arayüzü ile kullanımı daha çok tercih edilen bir görsel düzenleme aracı olabilir. Fotoğraflar uygulaması ile görselinizi düzenleyebilir, yeni isim verebilir, boyut ayarlaması yapabilir ve daha birçok işlevsel özellikten yararlanabilirsiniz. Bu içeriğimizde ise, Windows 10 Fotoğraflar uygulaması ile resim yazdırma nasıl yapılır? sizlerle paylaşmak istiyoruz.

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Windows 10 Fotoğraflar uygulamasını kullanarak, yazdırmak istediğiniz, yani çıktısını almak istediğiniz bir görsel var ise, bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

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Diyelim ki, eğitimini almış olduğunuz bir kurumun sertifikasını yazdırmak istiyorsunuz, bunu çok basit bir şekilde yapabilmektesiniz. Bu yönde, aşağıdaki adımları izlemeniz, gayet yeterli olacaktır.

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Windows 10 Fotoğraflar Uygulaması ile Resim Yazdırma Nasıl Yapılır?

Öncelikle, yazdırmak istediğimiz klasördeki görselin üzerine gelerek sağ tık yapalım ve “Birlikte Aç” komutunu verdikten sonra, karşı pencerede açılan “Fotoğraflar” uygulamasını tercih edelim.

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Devam edelim ve Fotoğraflar uygulamasında açılan görselimizin, üst kısmında bulunan editör araçlarından, “Yazdır” seçeneğine tıklayalım.

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Son olarak, açılan yazdırma sayfasında, sol kısımdaki alanları dilediğiniz gibi ayarladıktan sonra, ilgili görselinizi yazdırabilirsiniz.

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Bu içeriğimizde sizler için, Windows 10 Fotoğraflar uygulaması ile resim yazdırma nasıl yapılır? detayları ile aktarmak istedik. Dileriz, değerlendirmek isteyen ve faydalı olabileceğini düşünen kullanıcılar için, fikir veren bir içerik olmuştur.